¿Puedes encontrar el dinero oculto entre los dispositivos en menos de 32 segundos?

Internet es una fuente sin fin de entretenimiento, sobre todo las redes sociales, además de memes, videos, bailes, consejos... también hay contenido que hace que nuestra mente se ponga a trabajar. Como los retos o acertijos visuales, que son aquellos que no están basados en la pura lógica y que requieren de cierto tipo de conocimientos especiales para resolverlos. Este tipo de ejercicios mentales, muy populares en a actualidad, requieren de una amplia gama de habilidades lógicas y visuales. En sus orígenes, estos retos fueron creados para ser utilizados en el campo de la psicología, como parte de los test conductuales. Pero con el tiempo, quedó muy clara su utilidad a la hora de divertir a las personas y también para generar la desesperación en todos aquellos incautos que han intentado resolverlos sin éxito.

En esta ocasión, el portal tecnológico “MusicMagpie” ha creado un rompecabezas de “buscar y encontrar”, al puro estilo “¿Dónde está Wally?”, para alentar a las personas a intercambiar sus productos tecnológicos antiguos por dinero en efectivo. Según el sitio, el hogar promedio en Reino Unido tiene más de 600 libras en dispositivos viejos que acumulan polvo en sus hogares. Dispersos por el rompecabezas hay iPods, auriculares y lápices verdes, lo que dificulta aún más la búsqueda.

De hecho, el rompecabezas es tan difícil que el 70% de las personas no pueden encontrar el dinero escondido en menos de 45 segundos. Pero, si por el contrario, es un genio de este tipo de búsquedas y puede encontrar la pila oculta de dinero en efectivo en menos de 32 segundos, entonces habrá batido un nuevo récord. Sin embargo, si tiene dificultades, desplácese hasta el final del artículo para encontrar la respuesta al acertijo.

Reto dinero oculto FOTO: La Razón (Custom Credit)

Solución

Si no ha sido capaz de encontrar el dinero oculto en la imagen, no se preocupe, ya que la dificultad del reto es elevada. Para aquellos que no sean capaces de encontrar la solución y quieran saber la ubicación, aquí le dejamos la localización del objeto.

Solución reto dinero oculto FOTO: La Razón (Custom Credit)

Son muchos los usuarios de las principales redes sociales que han tratado de localizar la pila de dinero sin conseguirlo, por lo que, si ha sido capaz de cumplir el reto, quizá es buen momento de pasar a otros desafíos más complicados. Por tanto, le recomendamos estos otros retos con los que podremos mejorar nuestras habilidades lógicas y visuales. ¿Conseguirá estar entre el 1% que encuentra el elefante?, ¿podrá resolver el acertijo del euro perdido o el acertijo del puerto que sólo 1 de cada 5 personas consigue resolver?