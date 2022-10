¿Por qué viven más los perros castrados?

El perro es un miembro más de nuestra sociedad. Tanto en España como la mayoría de países del mundo los canes son el animal doméstico con mayor presencia en la mayoría de familias, algo que se ha construido con el paso de los siglos entablando una amistad sin igual.

Por ello, una mascota puede ser llegar a ser toda una pieza fundamental dentro de un hogar. La compañía de un animal y su lealtad a lo largo de sus vidas son capaces de cambiar por completo cualquier rol existente en una familia que ve a muchos de estos acompañantes como una parte más y totalmente necesaria.

En nuestro país, además, los avances en materia de derechos para animales han dado pasos de gigante en los últimos años. La novedad más reciente ha sido reconocer a las mascotas como un miembro más de la unidad familiar y el código civil ha dejado de considerarlos “cosas” para así dotar a este nuevo individuo de mayor protección frente a posible maltrato.

Así las cosas, el perro se ha convertido gracias a los miles de años al lado del hombre en la mascota predilecta. Aunque el gato u otros animales se resistan a otorgarle el premio los canes son considerados “el mejor amigo del hombre” por múltiples motivos entre los que destacan la fidelidad e inteligencia, muy reconocida por los humanos.

Desde que el perro comenzó a acompañar a los humanos prehistóricos en las cacerías de animales salvajes este no ha perdido el status de compañero. En la actualidad, incluso, el can cuenta con múltiples aplicaciones en las vidas humanas que van más allá de la compañía como puede ser sirviendo en la policía o haciendo de perro guía para los invidentes.

La amistad que los humanos desarrollan con sus perros puede llegar a límites insospechados y que solamente los entienden aquellos que los viven. La muerte de una mascota, además, puede conllevar un gran disgusto dentro del seno familiar, motivo por el cual los animales en los últimos años han visto como sus cuidados aumentaban exponencialmente.

Los perros viven una media de entre 12 a 15 años aunque todo depende de la raza y tamaño de estos. Algunos, incluso, son capaces de alcanzar los 20 años según el estado de salud y otras características que influyen directamente en el can. Por este motivo, la cantidad como en el caso de los humanos esta directamente influenciada por la calidad de la vida del perro, algo que ha llegado a estudiar la ciencia.

Mayor esperanza de vida para los perros castrados

Además, existe otro factor que influye de forma importante en la esperanza de vida de los canes. La esterilización supone, según las investigaciones más relevantes, un punto importante para aumentar los años de vida en los perros. Así, aquellos animales que han pasado por esta operación parecen vivir más años que los que no.

Esta teoría apareció tras la publicación del estudio elaborado por la Universidad de Georgia donde tras analizar más de 40 mil defunciones registradas de perros entre 1984 y 2004 se pudo ver como la edad media de vida era inferior en los no esterilizados. Así, los perros operados vivían hasta un año y medio (9,4) más que el resto (7,9 años).

Esto parecía indicar la tendencia vista en otros seres vivos donde la esperanza de vida era mayor en aquellos que no se reproducen. Sin embargo, los investigadores también encontraron evidencias de que aquellos perros esterilizados tenían mayor probabilidad de sufrir un cáncer mientras que los que no solían morir más de enfermedades infecciosas.

Pese a que no se sabe a ciencia cierta por qué los esterilizados viven más todo parece indicar que se trata del modo de vida. Los que no han sufrido la castración puede tener mayores impulsos de salir a buscar otro can para aparearse. Además, algunos investigadores destacan que esta mayor esperanza de vida se puede dar a y si la castración podría reflejar dueños de perros más responsables y un mejor cuidado.

Así las cosas, los expertos siguen señalando que si no se quiere criar una camada lo mejor es recurrir a la esterilización. Esto permite, además, controlar posibles problemas para nuestro can y evitar una población mayor de perros.