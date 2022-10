Cómo identificar, prevenir y deshacerse de las plagas de hormigas voladoras en nuestro hogar

Al igual que con la llegada del otoño decimos adiós a las tardes al sol y el buen tiempo, en esta época del año también nos despedimos de esos molestos inquilinos que han tratado de ocupar nuestras viviendas durante el buen tiempo. Evidentemente, nos referimos a las moscas, mosquitos y demás insectos propios del verano, sin embargo en esta época del año es común que nos encontremos con un nuevo “inquilino”, las hormigas voladoras. Y es que estos insectos son más activos en los días cálidos que tienen lugar en los últimos días de primavera y verano, ya que es cuando tratan de encontrar lugares más cálidos para la formación de nuevas colonias.

Sin embargo, muchas hormigas voladoras macho mueren inmediatamente después del apareamiento y no todas las hormigas reinas sobreviven lo suficiente como para comenzar una nueva colonia. No obstante, si llegara a encontrarse con esta situación, no se preocupe, ya que controlar su población no es tan difícil como parece. Los siguientes consejos lo ayudarán a identificar, eliminar y prevenir las plagas de hormigas voladoras en su hogar de manera rápida y efectiva.

¿Por qué hay hormigas voladoras en mi casa?

Hormiga con alas en una hoja FOTO: La Razón (Custom Credit)

Las hormigas voladoras se encuentran en nuestro hogar por la misma razón que las hormigas que nos encontramos normalmente en el suelo, porque hay fuentes de alimento y humedad y áreas óptimas para establecer colonias. La mayoría de las especies de hormigas se alimentan de cualquier resto de comida y pueden colonizar casi cualquier área, el único requisito es que sean zonas oscuras y ocultas. Si ve hormigas voladoras, significa que la colonia oculta está bien establecida y es capaz de fomentar la reproducción de hormigas. Sin embargo, si identifica hormigas carpinteras, es porque han encontrado madera en descomposición en algún lugar de su casa, probablemente escondida en las paredes cerca del nivel del suelo o debajo del mismo. Las hormigas carpinteras no comen esta madera en descomposición como lo hacen las termitas, pero la usan para excavar túneles y galerías en las que anidar.

Cómo prevenir las plagas de hormigas voladoras

Hormiga voladora FOTO: La Razón (Custom Credit)

La mejor manera de evitar que cualquier especie de hormiga ocupe su hogar, es eliminar todas las fuentes de alimento. Asegúrese de que los alimentos se mantengan almacenados en recipientes cerrados y mantenga los suelos y las encimeras limpios. Los alimentos dulces o con gran cantidad de grasas son especialmente atractivos para las hormigas. Asimismo, asegúrese de que los alimentos para mascotas se encuentran almacenados en recipientes herméticos y mantenga la zona donde se alimenta limpia en todo momento.

Incluso si cree que el problema de las hormigas ha sido tratado, siempre existe la posibilidad de que otra colonia se instale en el futuro. Razón por la que debemos sellar las grietas alrededor de las ventanas y en las paredes para evitar una posible segunda invasión. Para evitar las hormigas carpinteras, asegúrese de inspeccionar y reparar regularmente la madera en descomposición. Las paredes estructurales cerca del nivel del suelo pueden ser especialmente propensas a pudrirse, especialmente en climas cálidos y húmedos.

3 formas de deshacerse de las hormigas voladoras

Hormiga voladora sobre una planta FOTO: La Razón (Custom Credit)