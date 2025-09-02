Adiós a la ducha tradicional con mampara: la alternativa italiana que es más fácil de limpiar y ocupa menos espacio

Las duchas italianas, también conocidas como "walk-in", están revolucionando el diseño de baños al ofrecer una alternativa moderna a las tradicionales duchas con mampara.

Su principal característica es el diseño abierto, sin barreras ni perfiles metálicos, lo que no solo aporta una sensación de mayor amplitud y luminosidad, sino que también facilita la limpieza y reduce la acumulación de moho y bacterias.

Al prescindir de mamparas, el baño se percibe como un espacio más uniforme y elegante.

La continuidad del suelo y la ausencia de elementos que interrumpan la vista crean una sensación de amplitud, especialmente en baños pequeños o apartamentos donde cada metro cuenta.

Facilidad de limpieza y mantenimiento

Sin guías ni perfiles donde se acumule la suciedad, la limpieza diaria se vuelve mucho más sencilla.

Además, al no retener tanta humedad, se minimiza el riesgo de proliferación de moho, lo que convierte a la ducha italiana en una opción más higiénica y práctica a largo plazo.

El diseño abierto elimina obstáculos, lo que mejora la accesibilidad para personas con movilidad reducida y reduce riesgos de resbalones o caídas.

Esta característica, combinada con un buen sistema de drenaje y materiales resistentes, asegura tanto funcionalidad como durabilidad.

Optimización del espacio

Al eliminar el plato de ducha elevado y la mampara, se aprovecha mejor el espacio disponible, ofreciendo soluciones más flexibles y adaptables a distintos tamaños de baño.

Materiales como cerámica, microcemento o piedra natural complementan la estética, facilitando además su mantenimiento.