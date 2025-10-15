Buscan a un conductor "muy peligroso" en Pontevedra

Un amplio operativo conjunto de la Guardia Civil y las policías locales de Poio y Pontevedra se encuentra en marcha desde el mediodía de este miércoles para dar con el paradero de un individuo considerado "muy peligroso", con antecedentes delictivos y sin permiso de conducir, que logró escapar tras una persecución al volante de un coche robado.

Los hechos se desencadenaron poco antes de las 13:00 horas, cuando una patrulla de la Policía Local de Poio detectó un Citroën C3 gris en la zona de San Xoán. El turismo había sido denunciado como sustraído hacía dos semanas por su propietaria ante la Guardia Civil. Tras comprobar la matrícula, los agentes intentaron dar el alto al conductor, que se encontraba acompañado por una mujer. Lejos de detenerse, el hombre emprendió una huida a gran velocidad.

Según han informado fuentes oficiales de la Policía Local de Poio, la persecución se extendió por carreteras secundarias y caminos rurales desde San Xoán hasta Fragamoreira y Campañó, ya en el término municipal de Pontevedra.

Durante la fuga, el conductor accedió incluso a tramos del Camino de Santiago, generando situaciones de grave riesgo para los peregrinos debido a la conducción temeraria y la alta velocidad.

En las inmediaciones de Ponte das Cabras, en un tramo de caminos de tierra, los agentes perdieron la pista del vehículo, que todavía no ha sido localizado.

Las autoridades continúan la búsqueda del Citroën C3, así como del hombre al volante, quien ya ha sido identificado visualmente por los agentes.

Conducción temeraria

La Policía ha iniciado diligencias por conducción temeraria y robo de vehículo. Según estas fuentes oficiales, el sospechoso cuenta con numerosos antecedentes por delitos cometidos en la zona de Poio, incluyendo una detención previa también por conducción temeraria. Además, carece de permiso de conducir en vigor.

Tanto la Guardia Civil como las policías locales implicadas mantienen activo un operativo de rastreo por diversos puntos de la comarca con el objetivo de localizar y detener al fugitivo. La colaboración ciudadana podría resultar clave para avanzar en la investigación.