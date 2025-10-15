Otro foco en Valladolid eleva a 12 los casos de gripe aviar en España

Un nuevo foco de gripe aviar, localizado en una granja de gallinas ponedoras situada en Olmedo (Valladolid) y con un censo aproximado de 315.000 aves, ha sido notificado este miércoles por las autoridades veterinarias de Castilla y León.

Este nuevo foco en aves de corral -seis ya en la provincia de Valladolid y doce en el conjunto de España en lo que va de año- está situado en las inmediaciones de una granja ya afectada y circunscrita a una zona restringida desde el pasado 19 de septiembre, fecha en que fue notificada esa incidencia de sanidad animal.

Este nuevo caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), perteneciente al subtipo H5N1, ha sido notificado por el Laboratorio Central de Veterinaria, situado en Algete (Madrid), y su origen se debe probablemente al contagio por la cercanía de un foco preexistente, han informado fuentes de la administración autonómica.

Las sospechas comenzaron este pasado martes al ser comunicada la elevada mortandad de aves desde la granja, ya inmovilizada, han informado fuentes de la administración autonómica.

El Laboratorio Central de Veterinaria, de referencia en España, ha confirmado doce focos de IAAP en España en aves de corral durante este 2025, detectados en Valladolid (6), Badajoz (1), Toledo (1), Huelva (2), Guadalajara (1) y Madrid (1).

En el caso de las aves silvestres, los focos detectados desde el pasado 1 de julio son 47 y están distribuidos en las comunidades de Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, y tres de ellos se localizan en aves cautivas en País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana.