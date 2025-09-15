Las cinco novedades de Ikea que están arrasando: calidad al mejor precio

Ikea vuelve a marcar tendencia con una serie de lanzamientos que están conquistando a los consumidores españoles. No son grandes muebles ni complicados sistemas de almacenaje, sino artículos cotidianos que combinan diseño atractivo, funcionalidad práctica y, sobre todo, un precio difícil de igualar.

KÖRFÄLTSPIL

La primera impresión de un hogar comienza en la puerta y ahí es donde Ikea ha acertado con el 'KÖRFÄLTSPIL', un felpudo que se distingue por sus estampados de círculos en tonos vivos. Fabricado en poliéster reciclado en más de un 90%, resulta resistente y fácil de limpiar: basta con un sacudido o una pasada de aspiradora. Su mayor atractivo está en el precio (2,99 euros), convirtiéndolo en un detalle decorativo y práctico al alcance de cualquiera.

KÖRFÄLTSPIL Ikea

NATTBAD

Entre las novedades más comentadas se encuentra el 'NATTBAD', un altavoz Bluetooth que tiene la capacidad de sincronizar varios altavoces y permite llenar diferentes habitaciones con la misma música. Además, incorpora Spotify Tap, que con solo pulsar un botón reanuda la reproducción de nuestra cuenta de Spotify, incluso sin tener el móvil a mano. Con un precio en torno a los 50 euros, ofrece una alternativa de diseño y prestaciones modernas.

NATTBAD Ikea

NISSAFORS

La versatilidad es la gran baza del 'NISSAFORS', un carrito verde claro con tres bandejas y ruedas que se ha hecho un hueco en múltiples hogares. Sus dimensiones compactas (50,5×30×83 cm) le permiten encajar en cualquier rincón, ya sea en la cocina para utensilios, en el baño para toallas o en el despacho como auxiliar de papelería. Por menos de 40 euros, se ha convertido en uno de los recursos favoritos de quienes buscan orden sin renunciar a un toque de diseño fresco.

NISSAFORS Ikea

PALPLJUNGMAL

Cambiar el aspecto del salón nunca había sido tan sencillo y económico. La 'PALPLJUNGMAL' es una funda de cojín en vibrante tono naranja, con un discreto patrón de cuadros pequeños, que aporta calidez y vitalidad a sofás y sillones. Confeccionada en algodón y equipada con cremallera para facilitar el lavado, combina sostenibilidad, practicidad y estética. Su precio es de 3,99 euros.

PALPLJUNGMAL Ikea

HYLSNEJLIKA

Para quienes buscan dar vida al dormitorio, Ikea ha lanzado la 'HYLSNEJLIKA', una funda nórdica con sus respectivas fundas de almohada que sorprende por su alegre estampado de cuadrículas y flores. El tejido mezcla poliéster reciclado y viscosa, lo que le confiere suavidad, un bonito brillo y la ventaja de secarse rápido sin apenas arrugarse. Los clientes que ya la han probado destacan su facilidad de cuidado y la comodidad al dormir, otorgándole valoraciones muy altas en la web de Ikea España. Tiene un precio de 24,99 euros.

HYLSNEJLIKA Ikea

Estos cinco lanzamientos demuestran por qué la cadena sueca sigue siendo un referente: productos que resuelven necesidades concretas del día a día, con un diseño atractivo y un precio ajustado.