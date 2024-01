¿Cómo sobrevivir al Blue Monday? Consejos para superar el día más triste del año

El "Blue Monday" se refiere al tercer lunes de enero, considerado por algunos como el día más deprimente del año debido a factores como el clima, las deudas postnavideñas, el retorno al trabajo y la falta de motivación. En este día, coinciden determinados parámetros que dan sentido a esta denominación: por ejemplo, todavía no se ha cobrado la nómina del trabajo, lo que hace más complicada la cuesta de enero; han pasado varios días desde Año Nuevo, y los propósitos que nos habíamos marcado todavía están por cumplir, y que todavía nos cuesta acostumbrarnos de nuevo a la rutina que llevábamos antes de las fiestas navideñas, sobre todo teniendo que lidiar con el clima adverso de invierno.

Esa fría realidad fue transformada en una fórmula matemática sin base científica por Cliff Arnall, psicólogo británico de la Universidad de Cardiff -que ya no trabajaba para ellos en dicho momento-. Fue en 2005 cuando dio todas estas características para nombrar al tercer lunes de enero como el día más triste del año.

Asimismo, el supuesto estudio lo había pagado la agencia de viajes Sky Travel y no era otra cosa que una campaña de publicidad que buscaba fomentar los desplazamientos vacacionales en un mes en el que hay pocas personas que alberguen en su mente tal intención.

Creamos o no en esta fórmula, lo cierto es que nuestros sentimientos y motivaciones permanecen alteradas después de Navidad, por lo que es muy probable que estas características tengan sentido. Por ello, hay que seguir algunos remedios para que este día de año no nos pase factura. Por ejemplo, establecer objetivos positivos y definir metas alcanzables para el día o la semana. También realizar actividad física, mantenernos en contacto con familiares o amigos, practicar la gratitud y meditar o descansar y relajarse.

No olvidarnos tampoco de practicar el autocuidado y, sobre todo, de que "Blue Monday" es una construcción social y no todos experimentan el mismo impacto en este día, por lo que no tiene que ser el peor día de nuestro año.