Cuatro adolescentes agreden con pistolas de agua e insultos a una mujer discapacitada en Italia

Un suceso perturbador ha sacudido Padova el pasado lunes, donde un grupo de adolescentes ha sometido a una mujer de 58 años con discapacidades físicas. Las cámaras de vigilancia en via Norma Cossetto, cercana a la estación de tren, habrían capturado este execrable evento. La víctima, sin hogar fijo y con dificultades de movilidad, ha relatado el incidente a las autoridades, desencadenando una rápida intervención policial contra cuatro de las cinco agresoras, con edades entre 13 y 17 años.

Cerca de las 10 de la mañana, la mujer habría sido blanco de una agresión premeditada mientras descansaba en un local. Las adolescentes, en un acto de crueldad inexplicable, la han seguido hasta el baño, sustraído su soporte ortopédico y la rociado con agua, provocándole una profunda crisis emocional que ha revelado la más absoluta falta de empatía.

El panorama de delincuencia juvenil es preocupante

Los agentes de la questura (comisaría) han respondido rápidamente tras la denuncia de testigos, identificando a las responsables. Significativamente, las menores ya registraban antecedentes penales por amenazas, lesiones y robo, evidenciando un patrón de comportamiento antisocial que requiere una intervención urgente.

El questore (jefe de policía) Marco Odorisio ha implementado un "Daspo Willy", que consiste en una prohibición de acceso a lugares como la escuela o sitios de ocio, contra cuatro de las adolescentes mayores de 14 años. Esta medida restrictiva les prohíbe el acceso a locales en la zona de la estación por tres años, marcando un precedente severo contra la delincuencia juvenil.

El suceso se incorpora con datos revelan una realidad alarmante: entre enero y julio del presente año, 107 menores fueron denunciados a la procura (fiscalía), con 92 investigados y 15 arrestados. Las medidas restrictivas como los "Daspo Willy" casi se han triplicado, pasando de 20 en 2024 a 58 en el año actual. Odorisio ha enfatizado la necesidad de detectar tempranamente comportamientos problemáticos, señalando que estos actos de violencia, frecuentemente sin motivo aparente, son perpetrados en grupo contra individuos vulnerables.