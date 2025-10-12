Los deportistas amarán este producto: el nuevo suplemento de Mercadona

El cuerpo humano es una máquina de precisión, pero con ciertas limitaciones. Una de ellas es su incapacidad para generar por sí mismo la cantidad necesaria de ciertos ácidos grasos esenciales, como el omega 3. Esta circunstancia obliga a obtenerlos a través de la dieta, principalmente del pescado azul, o a recurrir a suplementos que garanticen una ingesta adecuada para el correcto funcionamiento del organismo, una conciencia nutricional cada vez más extendida en la sociedad.

De hecho, los beneficios asociados a un consumo regular de omega 3 son de gran relevancia y están ampliamente documentados. Su papel como agente antiinflamatorio es uno de los más conocidos, pero su contribución va mucho más allá. Los especialistas destacan su importancia para mantener una buena salud cardiovascular y cerebral, dos pilares fundamentales para una calidad de vida óptima a lo largo de los años.

En este sentido, la eficacia de estos suplementos reside en dos componentes clave: el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Aunque actúan en conjunto, cada uno desempeña funciones específicas. Mientras que el DHA es un elemento estructural primordial para el cerebro y la retina, el EPA juega un papel crucial en la regulación de la respuesta inflamatoria del cuerpo.

La respuesta del supermercado al bienestar nutricional

Precisamente en este contexto, un producto de la cadena Mercadona ha sabido capitalizar esta demanda creciente. Se trata de las Perlas de Omega 3 Deliplus, cuya popularidad se basa en una formulación muy concreta que aporta 200 miligramos de EPA y 100 miligramos de DHA en cada cápsula. Esta composición específica busca ofrecer los nutrientes clave de una manera directa y sencilla.

Por otro lado, el factor que ha terminado de impulsar este suplemento en la cesta de la compra de muchos consumidores es su accesibilidad. El envase, que contiene 60 cápsulas blandas, tiene un precio inferior a cuatro euros, situándose en 3,95 euros. Este coste tan ajustado lo convierte en una de las alternativas más económicas del mercado, democratizando el acceso a un complemento nutricional que responde a una necesidad biológica fundamental.