La edad de acceso a la pornografía y a prácticas sexuales violentas se adelanta en España

El acceso de niños y adolescentes a la pornografía y a prácticas sexuales violentas y de riesgo se produce cada vez a edades más precoces. Es la alerta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap), la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria (Sepeap) y la organización Save the Children, que hacen un “llamamiento urgente” a las Instituciones públicas para que impidan el acceso de menores a estos contenidos a través de Internet y las redes sociales.

Según el informe ‘(Des)información sexual: pornografía y adolescencia’ de Save the Children, casi el 54% de las personas encuestadas accedió por primera vez a la pornografía antes de los 13 años, y casi un 9% antes de los 10 años. La edad media es de 12 años de manera global (antes de los 12 años para los chicos y los 12 años y medio para las chicas). Por ello, estas entidades solicitan que las normas referidas a esos contenidos se implementen “urgentemente y de forma efectiva” en la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi).

También los resultados del estudio indican que las características de las relaciones íntimas de los adolescentes, influenciados por la pornografía, se alteraron, y que cuando inician las relaciones sexuales tienden a seguir patrones de comportamiento sexual sin consentimiento. La parte más peligrosa de la pornografía es, además del ejercicio de la violencia, el no precisar y ni plantear el consentimiento, según el informe de la organización. El 47,4% de adolescentes que ven pornografía imitaron alguna vez lo visto, pero no siempre de mutuo acuerdo, detalló Save the Children.

Asimismo, las sociedades de pediatras consideran “necesaria” una educación afectivo-sexual en la que se enseñe que la sexualidad es una parte de la relación afectiva y que tiene que ser satisfactoria para ambos miembros de la pareja. En este aspecto, las preocupaciones de los padres son la precocidad en su consumo, los cambios de roles y el saber cómo llegan a esos contenidos, explica la Aepap. La revista ‘Familia y Salud’ describe el origen de estas fuentes: páginas web con contenido explícito, videochats, redes sociales (TikTok, Instagram, Youtube…), material compartido en WhatsApp o anuncios de esas páginas.