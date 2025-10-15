Encuentro de expertos en la lucha contra el hambre

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra mañana, 16 de octubre, Manos Unidas ha organizado en Madrid el encuentro «Hambre, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación, la triple encrucijada», que ha reunido a expertos e investigadores sobre seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación de organismos e instituciones como la FAO, la Universidad Complutense de Madrid, la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y representantes de proyectos en los que colabora la ONG.

Durante evento, se han analizado las iniciativas de cooperación y las políticas públicas alineadas con el ODS 2 (Hambre Cero), con especial atención a los sistemas agroalimentarios sostenibles, además de poner sobre la mesa las prioridades de acción —tecnológicas, políticas, sociales y jurídicas— necesarias para acabar con el hambre, la pobreza y la desigualdad. Además, el especio ha permitido reflexionar acerca de las causas profundas que impiden el derecho a la alimentación en el siglo XXI.