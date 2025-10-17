Una influencer alemana desata la indignación en India tras orinar desde un barco en aguas sagradas

a influencer y surfista alemana Jilou ha generado una fuerte polémica en India tras publicar un video en el que aparece orinando desde un barco en el río Ganges, considerado sagrado por millones de personas en el país.

El video, grabado durante un viaje por el estado de Uttarakhand, muestra a Jilou riéndose mientras realiza el acto, lo que fue interpretado por muchos como una burla hacia las creencias religiosas hindúes. El Ganges es venerado como un río purificador, donde se realizan rituales, cremaciones y baños espirituales.

La publicación desató una ola de indignación en redes sociales, con miles de usuarios exigiendo que se le prohíba la entrada al país y acusándola de comportamiento colonialista y ofensivo. Algunos la calificaron de “ignorante” y “desconsiderada”, mientras que otros pidieron que se tomen medidas legales.

Ante la presión, Jilou eliminó el video y publicó una disculpa, alegando que desconocía el significado espiritual del lugar y que no pretendía ofender. Sin embargo, la controversia continúa, y el caso ha reabierto el debate sobre el comportamiento de influencers extranjeros en destinos con fuerte carga cultural y religiosa.

Las autoridades locales aún no han confirmado si se abrirá una investigación formal, pero el incidente ha servido como recordatorio de la importancia de respetar las tradiciones y sensibilidades culturales al viajar.