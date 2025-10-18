"Espero tener un poco más de espacio algún día": una mujer arrasa en redes tras mostrar donde vive con su familia

La usuaria de TikTok @suyapa.97, una joven inmigrante establecida en España, ha compartido un vídeo en el que muestra las condiciones en las que vive con su familia: una sola habitación donde conviven ella, su pareja y su hijo pequeño. El contenido, que acumula más de 1,8 millones de visualizaciones y 88.000 “me gusta”, ha generado un amplio debate en redes sobre la falta de vivienda asequible en el país.

En la grabación, la mujer explica cómo intentan aprovechar cada rincón del espacio disponible para vivir con comodidad. “Cuando llegas buscando una vida mejor, haces lo que puedes con lo que tienes”, dice. En el vídeo enseña su cama, la de su hijo, un pequeño armario, una mesa plegable que utilizan para comer y el orden meticuloso con que guardan la ropa, los juguetes y los productos de limpieza.

Mientras muestra su hogar, la autora del vídeo comenta con humor y naturalidad los detalles del día a día: desde una televisión que casi no pudieron devolver por defectuosa hasta las vistas a un patio interior del quinto piso sin ascensor donde residen. “Anhelo mucho el día en que podamos tener un poquito más de espacio para cada uno”, expresa al final, mientras recuerda que su hijo ha aprendido a ser ordenado “porque en este espacio es importante para los dos”.

“No hemos normalizado vivir en una habitación, nos hemos adaptado”

En el vídeo, la joven reivindica que su situación no responde a una elección, sino a las dificultades del acceso a la vivienda y a los altos precios del alquiler que afrontan numerosas familias inmigrantes. “No hemos normalizado vivir en una habitación. La realidad es que, debido a la escasez de vivienda y a los precios del alquiler, muchas personas, incluidas las inmigrantes, nos vemos obligadas a adaptarnos”, afirma.

La usuaria muestra orgullo por la forma en que ha organizado el espacio, donde cada miembro de la familia tiene una zona asignada, y enseña pequeños detalles personales, como fotos familiares, ordenadores portátiles o los juguetes de su hijo. Su relato ha despertado empatía entre miles de usuarios, que destacan su actitud positiva y su capacidad para hacer funcional un espacio tan reducido.

Con su testimonio, @suyapa.97 se ha sumado a otras voces que visibilizan en redes las consecuencias del problema de vivienda en España, especialmente entre quienes carecen de recursos para acceder al mercado de alquiler tradicional. Su vídeo, grabado sin dramatismo, combina la descripción de la rutina diaria con una reflexión clara: “Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, porque llegar a un sitio nuevo nunca es fácil”.