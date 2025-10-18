Un migrante fue grabado bailando tras apuñalar hasta la muerte a una trabajadora de un hotel en Reino Unido

El Tribunal de la Corona de Wolverhampton juzga a Deng Chol Majek, quien afirma tener 19 años y ser originario de Sudán, por el asesinato de Rhiannon Skye Whyte, una trabajadora de hotel de 27 años. Según la acusación, Majek la siguió desde el hotel Park Inn de Walsall hasta el andén de la estación Bescot Stadium, donde la apuñaló 23 veces, 19 de ellas en la cabeza, con un destornillador.

La víctima fue trasladada al hospital tras el ataque, ocurrido la noche del 20 de octubre de 2024, y falleció tres días después a causa de una herida punzante que le penetró el cráneo y el tronco encefálico. Durante el juicio, se presentó un video grabado por otro solicitante de asilo que muestra a Majek bailando entre las luces azules de los servicios de emergencia, momentos después del crimen. La fiscalía sostiene que el acusado estaba “claramente emocionado por lo que había hecho”.

Las imágenes de CCTV reproducidas ante el jurado muestran a una figura que presuntamente es Majek, vestido con una chaqueta gris de dos tonos, pantalones cargo negros y chanclas, siguiendo a Whyte por distintas zonas de Walsall. También se le ve comprando alcohol, regresando al hotel, y cambiando de calzado antes y después del ataque. En otro clip, se observa cómo arroja el teléfono móvil de la víctima al río Tame desde un puente.

La detective sargento Rebecca Haywood, encargada del caso, confirmó que las luces del video provenían de los servicios de emergencia que acudieron a la estación. La fiscal Michelle Heeley KC preguntó si se identificó el origen de la música que se escuchaba mientras la gente bailaba, a lo que Haywood respondió que fue el propio acusado quien la llevó al lugar.

Majek niega los cargos de asesinato y posesión de arma ofensiva, mientras el tribunal evalúa una serie de pruebas que incluyen grabaciones de seguridad, testimonios y reconstrucciones del recorrido del acusado antes y después del ataque