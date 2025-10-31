Ni farmacias ni parafarmacias: el nuevo cepillo de Lidl es compatible con Oral-B y cuesta la mitad

La batalla por mantener el orden en el cuarto de baño familiar tiene un nuevo y económico aliado en el bazar de Lidl. Por apenas 5,99 euros, la cadena alemana propone una solución ingeniosa de su marca Livarno Home: un práctico organizador de pared que funciona como dispensador de pasta de dientes. Este accesorio, que se instala sin complicaciones gracias a un sistema adhesivo, incluye además espacio para colgar hasta cinco cepillos y viene acompañado de cuatro vasos, poniendo fin al desorden habitual del lavabo.

Sin embargo, la ofensiva de la compañía no se queda en los accesorios de organización, sino que se adentra de lleno en el cuidado bucodental con aparatos de tecnología avanzada a precios muy competitivos. El primer ejemplo es el irrigador bucal de Novadent, un dispositivo diseñado para mejorar la limpieza interdental y de encías que se vende por 19,99 euros. Con un depósito de 200 mililitros y tres niveles de intensidad de chorro, se presenta como un complemento ideal al cepillado diario.

En esta misma línea, Novadent ofrece también un cepillo eléctrico por 29,99 euros que destaca por su gran versatilidad. Cuenta con seis programas de limpieza y un temporizador de dos minutos para guiar el cepillado. Un detalle de enorme utilidad es que resulta compatible con cabezales Oral-B, lo que facilita enormemente encontrar recambios en cualquier tienda.

Un salto de calidad para los más exigentes

Por otro lado, consciente de que muchos consumidores prefieren la garantía de las marcas líderes, Lidl ha incluido en su catálogo el cepillo Oral-B iO Simply Clean. Con un precio de 49,99 euros, este modelo representa una opción de gama superior gracias a su avanzada tecnología de microvibraciones. Ofrece tres modos de cepillado específicos, dirigidos a aquellos usuarios que buscan una experiencia de limpieza más profunda y personalizada.

De este modo, la cadena de supermercados alemana configura una estrategia completa que abarca desde la organización hasta la higiene más técnica. Al ofrecer un abanico de productos que cubre distintas necesidades y presupuestos, Lidl no solo amplía su popular bazar, sino que se posiciona como un actor relevante en el mercado del cuidado personal, compitiendo directamente con las tiendas especializadas a través de una agresiva política de precios que pone la tecnología al alcance de todos.