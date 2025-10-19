Un forense asegura en laSexta xplica que "se puede descuartizar a alguien en menos de tres horas"

Durante su intervención en el programa laSexta Xplica, el especialista José Carlos Fuertes abordó uno de los aspectos más impactantes del caso del asesinato de Edwin Arrieta.

El experto afirmó de manera categórica que el descuartizamiento de un cuerpo humano puede realizarse en un plazo de tres horas o incluso menos, una declaración que aporta una perspectiva técnica sobre las dinámicas del crimen.

El forense vinculó directamente esta posibilidad con el perfil profesional del acusado, Daniel Sancho. Fuertes subrayó que Sancho es un profesional de la cocina, por lo que su habilidad con los cuchillos y su técnica para cortar diferentes elementos están más que probadas, factores que, según su análisis, pudieron influir en la ejecución de los hechos.

Cuestionando el estado mental y las pruebas

Más allá de los aspectos logísticos, el psiquiatra forense expresó serias dudas sobre el estado mental de Sancho en el momento del crimen. Fuertes manifestó no tener "tan claro" que el acusado hubiera actuado en su cabal juicio, y abogó por la absoluta necesidad de realizar un informe psiquiátrico y psicológico forense muy detallado, un proceso que, enfatizó, no puede completarse en apenas ocho días.

La crítica del experto se extendió también al manejo de las pruebas toxicológicas. Fuertes cuestionó abiertamente el tiempo transcurrido en la recogida de muestras, la cadena de custodia y si se cubrieron todas las garantías legales. Advirtió que si la muestra se tomó pasadas 48 horas, es posible que muchas sustancias ya no fueran detectables en sangre u orina, lo que podría afectar significativamente a la comprensión completa de los hechos.