TDAH
Una psicóloga revela las 9 señales de que tu pareja podría tener TDAH sin diagnosticar
La psicóloga Selina Warlow revela los rasgos cotidianos que podrían indicar un trastorno de atención no detectado. En Reino Unido, más de medio millón de personas esperan evaluación
Si tu pareja pierde constantemente las llaves, se distrae con facilidad, te interrumpe a mitad de frase o parece vivir en su propio mundo, no es necesariamente despiste o mala educación: podría estar lidiando con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) sin diagnosticar. Según la psicóloga clínica Selina Warlow, estos comportamientos —que muchos ven como simples manías— son señales comunes de una condición que afecta a millones de personas.
En el Reino Unido, se estima que 2,6 millones de personas padecen TDAH, y más de medio millón están en lista de espera para una evaluación formal. El trastorno, que influye en la concentración, el control de impulsos y los niveles de actividad, ha sido históricamente subdiagnosticado en mujeres y adultos, lo que ha llevado a un aumento de casos tardíos en los últimos años.
Warlow explica que convivir con alguien con TDAH puede ser tan estimulante como desafiante. Muchas parejas describen a sus compañeros como creativos, espontáneos y apasionados, pero también reconocen que la impulsividad, la dificultad para organizarse o la sensibilidad emocional pueden generar tensiones. La falta de diagnóstico puede complicar la comunicación, provocar malentendidos y afectar el bienestar emocional de ambos.
La experta recomienda abordar el tema con empatía y curiosidad, destacando las fortalezas que también vienen con la neurodivergencia. “No es una debilidad, sino una forma distinta de pensar y sentir”, afirma. Si los síntomas afectan el día a día —como llegar tarde al trabajo, olvidar compromisos o sentirse constantemente abrumado— puede ser útil buscar ayuda profesional. Pero incluso sin diagnóstico, muchas parejas logran gestionar estos rasgos con comprensión, ajustes y apoyo mutuo.
