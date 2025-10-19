Una psicóloga revela las 9 señales de que tu pareja podría tener TDAH sin diagnosticar

Si tu pareja pierde constantemente las llaves, se distrae con facilidad, te interrumpe a mitad de frase o parece vivir en su propio mundo, no es necesariamente despiste o mala educación: podría estar lidiando con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) sin diagnosticar. Según la psicóloga clínica Selina Warlow, estos comportamientos —que muchos ven como simples manías— son señales comunes de una condición que afecta a millones de personas.

En el Reino Unido, se estima que 2,6 millones de personas padecen TDAH, y más de medio millón están en lista de espera para una evaluación formal. El trastorno, que influye en la concentración, el control de impulsos y los niveles de actividad, ha sido históricamente subdiagnosticado en mujeres y adultos, lo que ha llevado a un aumento de casos tardíos en los últimos años.

Warlow explica que convivir con alguien con TDAH puede ser tan estimulante como desafiante. Muchas parejas describen a sus compañeros como creativos, espontáneos y apasionados, pero también reconocen que la impulsividad, la dificultad para organizarse o la sensibilidad emocional pueden generar tensiones. La falta de diagnóstico puede complicar la comunicación, provocar malentendidos y afectar el bienestar emocional de ambos.

La experta recomienda abordar el tema con empatía y curiosidad, destacando las fortalezas que también vienen con la neurodivergencia. “No es una debilidad, sino una forma distinta de pensar y sentir”, afirma. Si los síntomas afectan el día a día —como llegar tarde al trabajo, olvidar compromisos o sentirse constantemente abrumado— puede ser útil buscar ayuda profesional. Pero incluso sin diagnóstico, muchas parejas logran gestionar estos rasgos con comprensión, ajustes y apoyo mutuo.