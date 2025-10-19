Corea
“Soy Kim Jong-un… pero de mentira”: el imitador que vive de encarnar al dictador ahora teme por su seguridad
Howard X, ciudadano australiano nacido en Hong Kong, ha convertido la parodia política en su forma de activismo global. Su parecido con el líder norcoreano lo ha llevado de Tel Aviv a La Haya… y a más de un interrogatorio policial
Todo comenzó con un traje, unas fotos y una publicación en Facebook. Howard X, productor musical de unos 45 años, jamás pensó en convertirse en imitador. Pero su parecido con Kim Jong Un, combinado con su pasión por la sátira política, lo catapultó a una nueva carrera: la de dictador por encargo.
En apenas dos semanas consiguió su primer contrato profesional como imitador y voló a Tel Aviv. Desde entonces, ha recorrido el mundo encarnando al líder norcoreano en protestas, festivales y eventos mediáticos. “Cada vez que Kim lanza un misil, mi teléfono no deja de sonar”, bromea Howard, quien también ha aparecido junto a imitadores de Donald Trump, con quienes ha protagonizado escenas virales.
Pero su activismo no es solo espectáculo. Howard ha participado en manifestaciones como el Movimiento de los Paraguas en Hong Kong, donde fue arrestado tras aparecer caracterizado como Kim. Aunque los cargos fueron retirados, decidió abandonar su ciudad natal por seguridad. “Tuve que dejar atrás mi vida en Hong Kong. Extraño el dim sum, pero tengo el privilegio de ser ciudadano australiano, y eso me da voz”, afirma.
Desde protestas frente a la sede de la OTAN en La Haya hasta su expulsión de Vietnam, Howard ha usado la parodia como herramienta de denuncia. “Si fuera solo un manifestante con un cartel, me ignorarían. Pero si me visto como Kim Jong Un y hago reír, la gente no puede apartar la mirada. Les quitas el miedo”, explica.
Su estilo irreverente ha incomodado a más de un régimen. Ha sido seguido, agredido y detenido, pero también ha logrado que incluso simpatizantes de gobiernos autoritarios se rían con él. “Los dictadores temen que se burlen de ellos. La sátira es una forma poderosa de resistencia”, sostiene.
Howard X no solo imita: provoca, incomoda y expone. Y si algún día se encontrara cara a cara con el verdadero Kim Jong Un, ya tiene preparada su línea final: “Ve, mátate y hazme líder. Yo liberaría tu país”.
