Un francés alucina con lo que ocurre en el transporte público en España: "Me quedo en shock"

El transporte público es vital para el día a día de las personas en España. Es el medio de transporte principal para muchas, especialmente en las grandes ciudades, a la hora de acudir a sus trabajos, a estudiar al instituto o la universidad y para otras muchas actividades cotidianas. Más allá de los debates sobre el precio, la regularidad o la puntualidad hay muchos aspectos tan naturalizados que no se valoran y no son tan comunes como se puede llegar a imaginar.

Colocarse en el lado derecho de las escaleras mecánicas para que las personas que quieran subir o bajar andando puedan hacerlo, esperar la llegada del tren detrás de la línea de seguridad (normalmente amarilla) o dejar salir antes de entrar una vez se abren las puertas son algunas de las costumbres que se suelen respetar en el transporte público en España. Es algo habitual en nuestro país, pero no internacionalmente y levanta la sorpresa de los extranjeros al venir a España.

Este comportamiento sorprende a un francés

El hecho de dejar salir antes de entrar a la hora de subir al tren llama mucho la atención a un francés que estuvo en España. 'Elrealclem' reconoció en un vídeo en TikTok, donde tiene más de 40 mil seguidores, que le sorprendió: "Me supuso un shock. Para mí fue un shock a nivel cultural que viví cuando llegué a España". Lo explica así: "En el metro, la gente espera a que la (otra) gente salga".

Lo compara con lo que ocurre en París, que es lo contrario: "Cuando estás en el metro las personas entran mientras tú quieres salir y estás pidiendo perdón constantemente. Hay un montón de gente y ¡ah!", confiesa mientras lo escenifica con el movimiento de su cuerpo. "En España, cada vez que voy al Metro o al Cercanías, la gente se pone en cola, ¡wow!".

Pide imitar a España

Este francés va más allá de contar lo que vivió y mostrar su sorpresa. En el final del vídeo pide que esto se implemente a nivel internacional: "Debería ser lo normal". En muchas ocasiones se tiene una mala imagen de España por su impuntualidad o por el escándalo que a veces montan grupos simplemente al hablar, mientras que se dejan de lado aspectos en los que somos líderes y deberían ser motivo de orgullo, además de ser copiados y seguidos en todo el mundo.

España también sorprende a los japoneses

No es el único caso de alguien al que España maravilla. Una japonesa que también vive en nuestro país se mostró gratamente sorprendida por el estilo de vida español."Aquí hay mucha más libertad, desde en la forma que pensamos, vestimos...", señala Megumi, mientras asegura que no tiene pensado volver a Japón. Megumi reconoció que España le ha transformado, adoptando una actitud más despreocupada que choca con la formalidad japonesa, aunque reconoce que no comparte del todo esta "despreocupación" española y que ya no podría readaptarse a la forma de vida japonesa.