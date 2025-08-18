ILUNION y Nadiesolo firman un convenio para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y sin hogar

ILUNION y Nadiesolo han formalizado un convenio de colaboración cuyo objetivo principal es la promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y otros colectivos en situación de vulnerabilidad, especialmente personas sin hogar.

Este acuerdo, que tendrá una duración de tres años, ha sido firmado por la directora de Experiencia de Empleado de ILUNION, Paola del Río, y la directora de Proyectos y Relaciones Institucionales de Nadiesolo, Mar Garrido.

"Para ILUNION, este acuerdo representa una extensión natural de nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. Trabajamos para construir un mundo mejor con todos incluidos, en el que todas las personas tengan oportunidades reales de acceso al empleo, y cambiar la forma de ver valor", ha declarado Paola del Río.

Abrir nuevas puertas

Por su parte, Mar Garrido ha señalado: "Nuestro trabajo se centra en acompañar a quienes más lo necesitan. Esta alianza con ILUNION nos permitirá abrir nuevas puertas laborales a personas en situación de vulnerabilidad".

Según lo establecido en el convenio, Nadiesolo se encargará de identificar y proponer perfiles que se ajusten a las vacantes disponibles en ILUNION, realizando además un acompañamiento personalizado durante los tres primeros meses tras la incorporación.

ILUNION, por su parte, promoverá el acceso de estas personas a sus procesos de selección, garantizando en todo momento la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a la diversidad, fomentando entornos laborales inclusivos y equitativos.