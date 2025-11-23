Herido grave un hombre de 44 años tras colisionar una moto y un camión en Cascante (Navarra)

Un hombre de 44 años ha resultado herido grave la tarde de este domingo tras colisionar un camión y una motocicleta, por razones que investiga la Policía Foral, a la altura del pk. 4 de la carretera N-121-C (Tudela - Tarazona), en Cascante (Navarra).

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17.03 horas del domingo y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del Parque de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral.

La ambulancia medicalizada ha trasladado al motorista, un varón de 44 años que sufre politraumatismos con pronóstico grave, al Hospital Reina Sofía de Tudela, donde permanece ingresado.

Efectivos de Seguridad Vial de la Policía Foral han regulado el tráfico durante la intervención. Efectivos de la Brigada de atestados de la comisaría de Tudela instruyen las diligencias del siniestro.