Muere un senderista madrileño en el Pirineo aragonés al caer por una pendiente pronunciada

Un senderista madrileño ha muerto en el Pirineo aragonés. A las 17:50 horas de ayer se recibió aviso de una persona que informada de que un familiar, ciudadano español de 53 años de edad, había salido a realizar una actividad de senderismo desde la localidad de Villanua a Collarada y no tenían noticias suyas, ni contestaba al teléfono. Sabían que había aparcado el coche cerca del albergue de Villanua.

Fue activado el Greim de Jaca que se dirigió con cuatro agentes y el perro de búsqueda de personas. Pasada la medianoche se informó de que había sido encontrado el cuerpo inerte como consecuencia de una caída por pendiente pronunciada.

A las 07:30 horas de hoy finalizó el rescate del cadáver del senderista, vecino de Madrid, que se encontraba realizando ascensión de alta montaña.