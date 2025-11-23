Montañismo
Muere un senderista madrileño en el Pirineo aragonés al caer por una pendiente pronunciada
El cadáver fue rescatado por agentes del GREIM de la Guardia Civil
Un senderista madrileño ha muerto en el Pirineo aragonés. A las 17:50 horas de ayer se recibió aviso de una persona que informada de que un familiar, ciudadano español de 53 años de edad, había salido a realizar una actividad de senderismo desde la localidad de Villanua a Collarada y no tenían noticias suyas, ni contestaba al teléfono. Sabían que había aparcado el coche cerca del albergue de Villanua.
ç
Fue activado el Greim de Jaca que se dirigió con cuatro agentes y el perro de búsqueda de personas. Pasada la medianoche se informó de que había sido encontrado el cuerpo inerte como consecuencia de una caída por pendiente pronunciada.
A las 07:30 horas de hoy finalizó el rescate del cadáver del senderista, vecino de Madrid, que se encontraba realizando ascensión de alta montaña.
✕
Accede a tu cuenta para comentar