Un hombre finge su propio funeral para descubrir quién realmente se preocupa por él

En el pueblo de Konchi, en el distrito de Gaya (India), los vecinos vivieron una escena digna de una película. Mohan Lal, ex miembro de la Fuerza Aérea India, decidió fingir su propia muerte y organizar un funeral tradicional completo como parte de un experimento social para descubrir cuánto afecto y respeto le profesaban quienes lo rodean.

Cubierto con una sábana blanca y colocado en un ataúd adornado con guirnaldas de flores, Mohan fue llevado en procesión hacia el crematorio del pueblo. Creyendo que el veterano había fallecido, cientos de vecinos y amigos acudieron a despedirlo. Pero al final del recorrido, el hombre de 74 años se levantó, revelando que estaba vivo y que todo había sido una puesta en escena.

“Después de la muerte, la gente lleva el féretro, pero quería presenciarlo yo mismo y ver cuánto respeto y afecto me da la gente”, declaró Mohan a medios locales. La ceremonia concluyó con la quema simbólica de una efigie y una fiesta comunitaria para todos los asistentes.

Mohan, padre de dos hijos, es una figura muy respetada en Konchi por sus años de contribución social. De hecho, él mismo había financiado y construido el crematorio del pueblo, para facilitar los servicios funerarios durante las temporadas de lluvia. Su inusual iniciativa ha generado debate, pero también ha dejado claro que, en su comunidad, el cariño no le falta.