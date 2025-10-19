“Es como el solomillo, pero tres veces más barato”: el secreto viral de un carnicero de Alicante

Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de oficio, ha revolucionado las redes sociales con un consejo que promete comer carne con la textura y sabor del solomillo por un precio mucho más bajo. Desde su cuenta de TikTok, @el_as_carnicero, donde reúne más de 60.000 seguidores, el profesional explica que el secreto está en una pieza poco conocida llamada “luna”.

“¿Queréis comer una carne como el solomillo pero a un precio mucho más barato? Tres veces menos, por lo menos. Precio cadera”, plantea Sánchez en uno de sus vídeos, que acumula miles de visualizaciones. Según detalla, basta pedir al carnicero de confianza que corte la “luna” a partir de la cadera, una parte del animal que no se trabaja por igual en todas las provincias. La pieza, de entre uno y un kilo y medio, debe llevarse entera para después filetearla al gusto.

Sánchez asegura que el resultado sorprende por su ternura y sabor. “Salen buenísimos, a precio de cadera y como si fuera solomillo”, afirma. En su publicación, anima a los consumidores a compartir el vídeo con su propio carnicero si tienen dudas sobre cómo solicitar el corte, recordando que los profesionales “saben perfectamente de qué pieza se trata”.

Del mostrador a la fama por sus consejos en TikTok

No es la primera vez que el carnicero de Alicante se hace viral por sus recomendaciones. Hace unos meses alcanzó gran popularidad al explicar cómo evitar engaños al comprar carne picada. En aquel vídeo mostraba que, si la máquina está limpia, es necesario pesar el producto después de picarlo, ya que puede perder hasta 80 gramos por la humedad y el proceso.

Con sus vídeos, Mariano Sánchez busca compartir conocimientos profesionales y poner en valor el trabajo artesanal del oficio. Su estilo cercano y sus trucos prácticos han convertido su mostrador del Mercado Babel en un punto de referencia para los usuarios que quieren aprender a comprar y preparar mejor la carne.