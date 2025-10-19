“Incluso muertas pueden incendiar tu casa”: la advertencia viral sobre las baterías usadas

Cada día, millones de personas utilizan pilas en mandos, juguetes, relojes o pequeños electrodomésticos. Aunque los modelos recargables son cada vez más comunes, las pilas alcalinas o desechables siguen presentes en numerosos hogares. Sin embargo, una mala gestión en su eliminación puede suponer un grave riesgo, tanto para la seguridad doméstica como para el medio ambiente.

Alexandra Fisher, quien trabajó durante una década como técnica de emergencias médicas en un cuerpo de bomberos, ha explicado en un vídeo que se ha hecho viral el peligro de tirar pilas directamente a la basura. “Incluso si están descargadas, pueden provocar un incendio”, advierte. La razón, detalla, es que los polos positivo y negativo pueden entrar en contacto con otras baterías o materiales metálicos, generando una chispa suficiente para iniciar un fuego.

Por este motivo, Fisher insiste en realizar una comprobación básica antes de desecharlas. “Debes cubrir los polos con cinta adhesiva y evitar que se toquen entre sí”, recomienda, subrayando que muchas personas desconocen este riesgo y almacenan las pilas usadas todas juntas en un mismo recipiente.

Cómo desechar correctamente las pilas en España

En España, las pilas y baterías deben depositarse en contenedores específicos de recogida selectiva, nunca en la basura doméstica. Estos puntos se encuentran habitualmente en supermercados, centros comerciales, tiendas de electrónica o en los puntos limpios municipales. Su correcta entrega permite recuperar los materiales reutilizables y evitar que los metales pesados contaminen el entorno.

El mensaje de la experta ha generado una amplia respuesta entre los usuarios en redes sociales, muchos de los cuales admiten no haber sido conscientes de este peligro cotidiano.