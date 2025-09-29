Del hombre con más piercings al salto más largo en patines: los nuevos récords Guinness que desafían toda lógica

La nueva edición del Libro Guinness de los Récords vuelve a sorprender con logros que parecen sacados de un universo paralelo. Desde animales con proporciones inusuales hasta humanos que desafían los límites del cuerpo y la imaginación, el catálogo de 2025 es una celebración de lo improbable.

A simple vista, Derrick, un burro peludo de aspecto común, no llamaría la atención. Pero al compararlo con sus compañeros de granja, la diferencia es evidente: es el burro más alto del mundo, y su nombre ya figura en el famoso libro. En el mismo santuario, otro burro ha sido reconocido por tener las orejas más largas jamás medidas, completando un curioso dúo de récords rurales.

Pero los animales no se quedan ahí. Norbert, un cerdo con talento inesperado, ha logrado patinar 10 metros a una velocidad récord, convirtiéndose en el primer cerdo en alcanzar tal hazaña sobre ruedas.

En el terreno humano, la fuerza, la destreza y la creatividad también brillan. Kainli, una joven gimnasta, ha conseguido el mayor número de repeticiones en barra durante 30 segundos, un ejercicio que exige precisión y resistencia extrema. Por otro lado, Steve, movido más por la curiosidad que por la constancia, ha construido el coche con forma de plátano más largo del mundo, una obra que mezcla ingeniería y humor.

No todos los récords llegan por sorpresa. Nicole, con años de entrenamiento, ha sido reconocida por levantar la piedra más pesada del mundo, un logro que combina fuerza física y determinación.

La edición 2025 del Guinness demuestra que los límites están para romperse, y que la lógica, muchas veces, es solo una invitación a superarla.