Hallan muerta a una adolescente de 15 años en un piso de Palma de Mallorca

La Policía científica se está a la espera de los resultados de la autopsia

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando la muerte de una chica de 15 años en un piso de Palma.

La joven fue hallada sin vida en un domicilio de la capital balear este martes de madrugada, según ha publicado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Policía científica se personó en el lugar y se está a la espera de los resultados de la autopsia para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.

