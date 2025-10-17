Javier Quintero, psiquiatra: "Estos tres consejos van a evitar que la ansiedad aparezca en momentos inesperados"

El psiquiatra Javier Quintero (@drjquintero) ha compartido en TikTok tres pautas sencillas que, según explica, pueden ayudar a gestionar mejor la ansiedad y prevenir que aparezca en momentos inoportunos. En su mensaje, Quintero recuerda que "la ansiedad es una emoción normal", por lo que no se trata de eliminarla, sino de aprender a convivir con ella de forma más saludable.

"Estas tres pautas van a ayudarte a evitar que la ansiedad se dispare y que aparezcan momentos en los que no debería aparecer", señala el experto.

Los primeros minutos del día, en calma

Quintero destaca la importancia de empezar el día de forma neutra y sin sobresaltos. "Los primeros 20 o 30 minutos del día deberían ser los más neutros posibles", explica. El cerebro acaba de despertar y necesita un tiempo para activarse progresivamente. Por eso, advierte que exponerse de inmediato a redes sociales o a situaciones exigentes es contraproducente: "Sería como echarle gasolina al fuego".

No evitar lo incómodo

El psiquiatra también hace hincapié en la necesidad de enfrentarse a las situaciones que generan incomodidad o nerviosismo, en lugar de huir de ellas. "Evitar situaciones incómodas en el corto plazo te puede resultar cómodo, pero le estamos enseñando al cerebro que huir puede funcionar", señala. En cambio, afrontarlas "de forma gradual y progresiva" ayuda a reducirla con el tiempo.

Dormir bien, una clave fundamental

El descanso adecuado es, para Quintero, un pilar esencial en el manejo de la ansiedad. "Descansar mal o poco tiempo es uno de los principales desencadenantes", asevera. La falta de sueño debilita el sistema nervioso y lo hace más vulnerable ante situaciones estresantes.