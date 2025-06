Manuel Vidal, podólogo, habla claro de tus zapatillas: "Me duelen solo de verlas"

Encontrar el mejor calzado posible no solo es una sencilla cuestión de gustos o de seguir las últimas modas, sino que también puede ser algo muy complejo y que, a veces, también se subestima en gran nivel. Con un simple vistazo, ir a un centro comercial y encontrar unas zapatillas que sean las adecuadas parece una decisión que no hay que pensar muy a largo plazo, sino que es cuestión de tan solo unos minutos.

Sin embargo, ocurre totalmente lo contrario. Si no se escoge bien, las personas podrán pagar las consecuencias con múltiples problemas de salud. Juanetes, fascitis plantar, uñas encarnadas... estos son los posibles ejemplos más evidentes en caso de no estar calzado con el zapato perfecto que se adecue a la forma del pie y la manera de pisar.

El podólogo Manuel Vidal opina sobre el calzado

Además, la dificultad también radica en que el zapato perfecto no existe, ya que cada uno puede presentar una morfología distinta o necesidades específicas. Además, también se suma que cada actividad requiere de un calzado diferente, y si a esto también se añade el precio, el diseño, la comodidad y el confort, encontrar la mejor zapatilla puede llegar a ser un jaleo para muchos.

Por ello, los mejores consejos de los profesionales pueden ser interesantes y necesarios para evitar los peores males. Esto lo ha hecho el podólogo Manuel Vidal mediante sus redes sociales. También conocido como @podomanu, este doctor ayuda a su audiencia con sus problemas de pies y tobillos, entre lo que además también se pueden encontrar publicaciones sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de afecciones comunes y recomendaciones sobre calzado adecuado y ejercicios terapéuticos.

"Es demasiado rígida, no flexiona aquí delante"

Del 0 al 10, este podólogo ha puntuado a los siguientes modelos de calzado. El primero ha sido la Samba, la cual ha considerado que es "demasiado rígida. No flexiona aquí delante y tiene la puntera muy estrecha". Pese a que asegura que posee un diseño "muy guay", ha revelado que existen opciones mejores. La nota final con la que las ha valorado ha sido con un 4/10.

Las siguientes que muestra son unas Vans, las cuales "sí que son un poco más flexibles". Sin embargo, aporta que trataría de mejorar la puntera, la cual es un poco estrecha y también determina que "últimamente, han mejorado mucho la suela", lo cual las dota de más amortiguación. En este caso, la calificación ha sido de un 6,5/10.

El calzado que tiene todas las cualidades

Manuel no tiene ninguna duda. Las peores zapatillas para caminar durante mucho rato son las Crocs, a las cuales le pone un 0/10. "Es un calzado demasiado flojo. No nos va a agarrar el pie. También tiene una pésima sujeción en el talón. Ni se os ocurra usarlas para caminar mucho", argumenta. Algo similar ocurre con las las Air Force 1, "las zapatillas favoritas de los chavales modernos". Al ser tan rígidas y tener una puntera tan estrecha, solo sirven "para ligar en las discotecas, pero no para mucho más".

Las que considera que sonlas mejores zapatillas son las New Balance 740, las cuales son un 8/10 para Manuel. Se trata de un calzado que "es estable, es flexible donde tiene que serlo, tiene una muy buena amortiguación"..., algo que recomienda "a todo el mundo". No obstante, la que considera que es la más top de todas son las Altra, ya que "lo tienen todo". Sus mejores cualidades son la "puntera respetuosa, amortiguación, estabilidad y que es flexible, por lo que son muy recomendables".