María Esclapez, psicóloga: "No es amor, es comodidad"

Encontrar a una persona especial con quien compartir tu vida, e ir construyendo poco a poco un futuro juntos es una de las mejores experiencias que se pueden vivir. A través de la convivencia, el compromiso y el tiempo compartido, se construyen lazos que van más allá de la emoción inicial. Compartir una vida juntos implica crear rutinas, enfrentar desafíos y, en muchos casos, establecer proyectos en común como un hogar, hijos o incluso una mascota.

Sin embargo, el amor no siempre se mantiene en el mismo estado y, en algunas ocasiones, una relación puede generar más malestar que felicidad. Cuando esto sucede, la decisión de separarse no siempre es sencilla. Existen múltiples factores que pueden dificultar la ruptura, como los vínculos creados, la estabilidad emocional y la propia resistencia al cambio.

El miedo a dejar una relación de muchos años

La psicóloga María Esclapez ha compartido en su cuenta de instagram unas palabras sobre el tema de dejar una relación y romper vínculos cuando lo único que te ata a ese vínculo es la comodidad y el miedo a dejarlo:

Según explica la psicóloga María Esclapez, "es muy fácil pensar que cuando una relación te genera malestar, lo principal es dejarlo, pero ¿qué pasa cuando hay cosas que os unen como una casa, un hijo o una mascota?". Estas responsabilidades compartidas pueden hacer que la decisión de separarse se vuelva más compleja, ya que no solo se trata de la pareja, sino también del impacto que tendrá en terceros. "¿Cómo no vas a querer no dejar una relación si tienes que compartir una custodia y explicarles a vuestros hijos que papá y mamá no están juntos?", añade.

Además del apego emocional, también entran en juego aspectos prácticos que pueden generar miedo. "¿Cómo no vas a tener miedo de dejar una relación si eso implica cambiar de casa, de rutina y de la manera de gestionar tu autonomía?", señala Esclapez. Estas preocupaciones son normales, ya que los seres humanos tienden a buscar la estabilidad y el bienestar.

La tendencia a posponer decisiónes

El miedo al cambio es una de las razones principales por las que muchas personas prolongan relaciones que ya no les hacen felices. Esclapez explica que "tenemos la tendencia natural de buscar el bienestar, así que es normal posponer la decisión de dejarlo por miedo, por comodidad o por presión social". Esta resistencia a la ruptura puede hacer que las personas permanezcan en una relación que ya no les satisface, simplemente porque resulta más fácil que enfrentarse a lo desconocido.

Otro factor que influye en esta resistencia es el tiempo y la energía invertidos en la relación. "Muchas veces piensas en todo lo que has vivido e invertido con una persona y llegas a la conclusión de que es totalmente irracional esa decisión", menciona la psicóloga. Este fenómeno, conocido en psicología como la "falacia de los costos hundidos", hace que las personas se aferren a una relación solo porque ya han invertido mucho en ella, sin importar si realmente les hace felices en el presente.

Reflexiones que te ayudarán a tomar una decisión

Ante esta situación, Esclapez invita a la reflexión y a cuestionar si realmente es saludable mantener una relación por inercia. "¿Es sano para ti mantener una relación solo por costumbre? ¿Es sano seguir hasta donde no eres feliz? ¿Hasta qué punto es una buena opción? ¿Hasta qué punto compensa vivir con esa sensación de seguridad cuando sabes que hay otras opciones más alineadas con lo que realmente necesitas?", plantea.

Tomar la decisión de terminar una relación no es fácil, pero es fundamental priorizar el bienestar emocional y reconocer cuándo algo ha dejado de ser beneficioso. Enfrentar el miedo al cambio y aceptar que hay nuevas oportunidades puede ser el primer paso hacia una vida más plena y satisfactoria.