El mayor experto en felicidad de Harvard revela la clave de la amistad: “Hay que tener amigos inútiles”

Los amigos son un pilar fundamental en la vida de cualquier persona. La Real Academia Española lo define como que tiene afecto o inclinación por alguien o algo, pero un amigo es mucho más. Es una persona con la que reír, con la que salir a la calle, con la que vivir experiencias mutuas, con la que compartir confidencias y sobre todo alguien en quien apoyarse en los momentos más difíciles, cuando la felicidad se convierte en una quimera que parece imposible de alcanzar.

La felicidad es algo abstracto y subjetivo, pero se estudia y se busca entender los distintos aspectos que la acercan o la alejan. Una de las personas que mejor conoce cómo funciona la felicidad en todo el mundo es Arthur C. Brooks, un científico social y profesor en la Universidad de Harvard, que tiene varios libros en los que habla sobre una felicidad que entiende así: "Es un estado producido por la combinación de distintos factores que se manifiesta y reconoce a través de la aparición de ciertas emociones, como la satisfacción, el bienestar o el placer".

El profesor de Harvard explica la sociedad actual

En una reciente conferencia compartida en Instagram, este experto valoró las relaciones sociales en la actualidad: "Las amistades son muy importantes porque cada vez la gente está más aislada. En los datos encontramos que estamos siempre juntos, pero separados". Explicó el motivo de esa separación: "Sobre todo es por los aparatos, por la tecnología, que nos separa mucho". Para solventar este problema ofrece una solución: "Hay que tener un amigo de verdad".

Un grupo de amigos disfruta de un viaje en barco por las playas vírgenes de Almería DIPUTACIÓN DE ALMERÍA LA RAZÓN

Así debe ser un amigo

Durante su conferencia se hizo una pregunta que muchas personas se hacen en su día a día: "¿Qué es un amigo de verdad?". Su respuesta fue sorprendente, muy lejos de lo que se podía esperar: "Un amigo de verdad es un amigo inútil, muy inútil". Tras revelar una respuesta que levantó risas entre el público, la explicó de manera muy convincente: "Los amigos útiles te sirven para muchas cosas, en el trabajo u otras muchas, pero la cosa más bonita que le puedes decir a un amigo es que es totalmente inútil para mí".

Esto hará que tu amor y tu amistad sea totalmente desinteresado. Entre él y una compañera, también en el escenario, aclararon lo explicado: "Significa que no puede darte nada, que no lo puedes utilizar para algo". Cuando se quiere a una persona sin necesitar nada a cambio esa amistad es más pura y por tanto provoca una mayor felicidad. Al no haber intereses de por medio todo es más sano y más sincero.

El peor error al buscar la felicidad

El profesor Brooks explicó en una entrevista que España era más feliz hace 30 años y que no se pueden comparar distintas culturas entre sí. También reveló un común error al buscar la tan preciada felicidad: "El peor error que podemos cometer en nuestro continuo camino hacia la felicidad es crearnos una obsesión con alcanzar la meta. Por norma general, las obsesiones producirán ansiedad, miedo o tristeza", explicó. Según su visión, para alcanzar la felicidad debemos invertir en un plan de acción que incluya todos aquellos ámbitos que afectan a nuestra vida cotidiana.