El misterioso origen de la droga incautada por España en un mercante

Las autoridades de Panamá creen que los 4.000 kilos de cocaína incautados por España la semana pasada en un buque mercante se introdujeron en el navío en el mar, no en el puerto panameño del que zarpó, dijo a EFE la directora de la oficina de Aduanas del país centroamericano, Soraya Valdivieso.

El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía española se incautó unos 4.000 kilos de cocaína y detuvo a nueve miembros del barco, procedente de Panamá y con bandera de Tanzania, el pasado 22 de octubre, a unas 600 millas del archipiélago español de las Islas Canarias (Atlántico).

Se trató de una operación desarrollada en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que alertó a las autoridades de España de las actividades de una organización criminal internacional que pretendía llevar a cabo el transporte de una gran cantidad de cocaína a través del océano Atlántico, de acuerdo con la información oficial española.

La directora de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) argumentó a EFE que "tres sistemas" de información manejados por agencias panameñas revelan que el buque 'Little Girls' tuvo un "encuentro oscuro en el Atlántico Medio" durante su travesía hacia el puerto español de Vigo, su destino final.

Un "encuentro oscuro" es uno "no autorizado entre embarcaciones para traslado, abastecimiento o ajuste de carga, evitando detección portuaria o aérea", explica la funcionaria.

Este se habría dado "el 14 de octubre del 2025, durante su travesía hacia Vigo, España", cuando "el sistema AIS (Sistema de Identificación Automática) registra una reducción abrupta de velocidad por casi dos horas en alta mar en el Atlántico Medio".

Previamente, tras un zarpe hacia Europa autorizado el 12 de agosto pasado desde el Muelle Tres, un pequeño puerto situado en el litoral Atlántico donde recaló en Panamá, "este barco hizo un giro de retorno y el 15 de agosto" se situó "a unas 144 millas náuticas del litoral de Capurganá, en el Golfo de Urabá, Colombia, que siempre ha sido una zona de riesgo con respecto a la contaminación de sustancias ilícitas".

En el litoral de Capurganá el buque de bandera de Tanzania estuvo "de cuatro o cinco días", tras lo cual "regresa (al Muelle Tres) y le dan el zarpe final" para dirigirse hacia Europa.

"La combinación de ambos eventos, ese retorno breve en el Caribe y reducción (de velocidad) prolongada en el Atlántico refuerza nuestra hipótesis de lo que le llamamos contaminación múltiple", afirma.

Al ser preguntada sobre si en el Muelle Tres las autoridades panameñas hicieron, en algún momento, un registro en la nave, Valdivieso afirma que se está "investigando el zarpe" desde ese pequeño puerto, donde Aduanas tiene dos funcionarios, y destaca que el 'Little Girls' "no es un barco que estuviera marcado como de riesgo".

"La DEA trabaja con nosotros también acá en Panamá, y no hubo ninguna notificación, enlace o comunicación con la DEA con respecto a ese barco (...) seguramente ellos manejaron la información de otra naturaleza en otro momento y decidieron compartir la información en España", afirma.

Valdivieso aclara que el barco en cuestión no zarpó desde el Puerto de Cristóbal, como indican informes europeos, sino del Muelle Tres, que está situado muy cerca del primero.

Panamá vetará la entrada a sus puertos del navío 'Little Girls', mientras que el operador del Muelle Tres será notificado "de que no puede haber" la repetición de un caso como este "porque le vamos a cancelar las operaciones", afirma la directora de Aduanas.

Esta misma semana el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, aprobó un programa para verificar la carga que entra y sale del país y que incluye una agencia especial encargada de la inspección de contenedores en los puertos, que organismos internacionales han señalado de estar infiltrados por el narcotráfico.