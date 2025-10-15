Muere un niño en Bermeo al caer a la calle desde un quinto piso

Un niño de corta edad ha fallecido esta tarde tras sufrir una caída, al parecer accidental, desde una vivienda de un bloque de varias alturas ubicado en la calle Iparragirre de Bermeo (Vizcaya), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El siniestro ha ocurrido a las tres y media de la tarde, y al lugar se han desplazado efectivos sanitarios que han estado intentando reanimar al niño, sin éxito, por lo que un facultativo ha certificado su defunción.