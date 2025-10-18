Una pareja defrauda más de 32 millones de euros a través de una estafa de inversión en propiedades vacacionales

Mark Rowe y su esposa Nicola lideraron una red de fraude que operaba bajo el nombre 'Sell My Timeshare' (SMT), engañando a más de 3.000 personas en Reino Unido con falsas promesas de inversión vacacional. Según The Independent, la estafa se dirigía a propietarios desesperados por ceder propiedades, atrayéndolos a reuniones presenciales en oficinas ubicadas en Bournemouth, York, Stratford-upon-Avon y Tenerife, donde eran sometidos a reuniones de venta agresiva de hasta seis horas.

Los estafadores convencían a las víctimas para que entregaran sus propiedades y pagaran por el acceso a un sistema de “créditos monstruosos”, que supuestamente ofrecía descuentos en viajes y compras. En realidad, los créditos eran inútiles y los afectados seguían siendo responsables de los costes de sus multipropiedades. La mayoría invirtió alrededor de 9.200 €, aunque algunos perdieron hasta 92.000 €. Casi 500 personas perdieron más de 11.500 €, y la mayoría de las víctimas tenían entre 60 y 80 años.

Con los fondos obtenidos, los Rowe llevaron una vida de lujo: gastaron 126.500 € en colegios privados, compraron una casa con establos en Hampshire valorada en 2,76 millones de euros, y pagaron 29.900 € por un viaje en jet privado a Tenerife. También invirtieron 212.750 € en arte, incluyendo un boceto de LS Lowry por 36.200 €.

Mark Rowe fue condenado en enero a siete años y medio de prisión por conspiración para defraudar. Nicola Rowe, que actuaba como directora financiera, se declaró culpable de blanqueo de capitales y será sentenciada próximamente. En total, 14 personas fueron condenadas tras cuatro juicios celebrados en el tribunal de Southwark en Reino Unido. Entre los implicados hay administradores de créditos, asesores de clientes y miembros del equipo de ventas, con penas que van desde prisión efectiva hasta condenas suspendidas.

Una de las víctimas declaró ante el tribunal: “Estoy jubilado y debería estar disfrutando de la vida, pero ahora no puedo ni pagar el alquiler. Me siento como un fracasado.” La Fiscalía (CPS) ha anunciado que buscará recuperar los activos obtenidos ilegalmente. El oficial investigador Peter Highway destacó que Rowe llegó a crear oficinas virtuales falsas, identidades ficticias y anuncios en televisión para atraer a sus víctimas.