Una nutricionista revela seis productos dulces y saludables de Mercadona para combatir la ansiedad

La ansiedad es un problema que afecta a una parte importante de la sociedad, especialmente a ciertas edades.Según un estudio, más de la mitad (54%) de los jóvenes españoles asegura tener problemas relacionados con el bajo estado de ánimo, de los que casi un tercio presenta niveles "preocupantes" que rayan la depresión y, además, un 52% muestra niveles autopercibidos de ansiedad moderados y graves. Además, la alimentación también está en el foco cuando una persona se encuentra en este estado de ánimo.

Puede aparecer por la comida o que como consecuencia de la situación a nivel mental aparezcan problemas concretos o incluso necesidades. Una nutricionista llamada Crislofit Nutrición en TikTok explicó cómo se debe actuar en estos casos con un vídeo en TikTok. Ella revela que no hay una razón concreta para que aparezca: "Hay muchos motivos por los que puede aparecer la ansiedad por la comida", aunque tiene claro lo que no se debe hacer.

Esto no se debe hacer si se tiene ansiedad

Ella fue muy clara sobre el error que no se debe cometer: "Lo que está claro es que la restricción no ayuda". Detalla el motivo por el que no es bueno: "Es lo que siempre digo: cuando le dices a tu cerebro que no puedes comer algo, ¡es justo cuando más ganas tienes de hacerlo!". Tanto en la comida como en otros muchos aspectos, el cuerpo se siente tentado por lo prohibido. Además, afirma que aumenta el problema: "El tema es que prohibirnos cosas solo nos genera más ansiedad".

Su consejo es muy claro: "Así que, si un día te apetece algo, cómetelo". Tranquiliza a todos los consumidores que necesitan darse un capricho para mejorar su situación: "No pasa absolutamente nada por comerte ese dulce que tanto te gusta, aunque no sea lo más saludable del mundo". No se queda ahí, sino que revela seis productos que además de servir como capricho, también son saludables: "Os voy a dejar por aquí algunas opciones más sanas para esos días en los que la ansiedad aprieta". Comenta que también son adecuados durante la menstruación.

Seis productos saludables para combatir la ansiedad