Mueren al menos 17 personas en un accidente de autobús al noroeste de Brasil

Un autobús de pasajeros se estrelló contra un terraplén de arena y volcó en la ciudad de Saloá, en el estado de Pernambuco, dejando al menos 17 personas muertas. Según reportó Europa Press, el accidente ocurrió este sábado, cuando el conductor perdió el control del vehículo, cruzó al carril contrario e impactó contra rocas en el lateral de la carretera antes de volver a su carril y chocar contra el terraplén. El autobús se dirigía al estado vecino de Bahía. La policía federal de carreteras comunicó que el conductor sufrió heridas leves y dio negativo en la prueba de alcoholemia.

Las autoridades brasileñas han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. Aunque el conductor no presentaba signos de intoxicación, los investigadores analizan posibles fallos mecánicos o condiciones adversas de la vía. El Ministerio de Transporte ha enviado técnicos al lugar para evaluar el estado del pavimento y la señalización en el tramo afectado.

Jerônimo Teixeira, gobernador del estado de Bahía, expresó su pesar por la tragedia a través de un mensaje en la red social X. “Estoy siguiendo la situación con mi equipo y lamento profundamente la pérdida de vidas, las heridas y el sufrimiento de todas las familias”, escribió. Su administración ha ofrecido apoyo logístico para la identificación de las víctimas y asistencia a los familiares.

Brasil registra más de 10.000 muertes por accidentes de tráfico al año

Según datos del Ministerio de Transporte, en 2024 se registraron más de 10.000 fallecimientos en accidentes viales en todo el país. Las rutas interurbanas del noreste brasileño son especialmente vulnerables por el alto tránsito de vehículos pesados, la falta de mantenimiento y la escasa iluminación en algunos tramos. Expertos en seguridad vial han pedido reforzar los controles y mejorar la infraestructura.

Este accidente se suma a otros siniestros mortales ocurridos en Brasil en los últimos meses. En abril de 2025, once personas —incluidos dos menores— murieron cuando un autobús volcó en el sureste del país. En febrero, otro vehículo colisionó con un camión en São Paulo, dejando 12 víctimas fatales. En septiembre de 2024, un autobús que transportaba al equipo de fútbol americano Coritiba Crocodiles volcó, causando tres muertes

Tras el accidente en Saloá, el gobierno federal ha anunciado una revisión de los protocolos de emergencia en terminales de autobuses y rutas interurbanas. Se prevé la instalación de nuevas estaciones de control y la capacitación de personal en primeros auxilios. El objetivo es reducir el tiempo de respuesta ante futuros incidentes y mejorar la atención a los pasajeros en situaciones críticas.