El poder de la información: por qué contrastar noticias es esencial para la democracia

Amibox vuelve a combinar claridad y humor para recordarnos algo que parece obvio, pero que en tiempos de bulos y desinformación es más importante que nunca.

La información es poder, y saber usarla es casi un superpoder.

Cuando la información te hace más libre

El vídeo recuerda que, igual que nos gustaría conocer el número ganador de la lotería o tener todas las respuestas de geografía, tener información nos hace más críticos, más inteligentes y más capaces de construir una sociedad justa y libre.

En otras palabras, democracia.

Cuando dos noticias se contradicen: ¿a quién creer?

El ejemplo que plantea es tan cotidiano como universal. El móvil dice que llueve, la tele dice que no ¿Entonces?

Amibox explica que, ante informaciones opuestas, hay dos caminos:

Buscar más fuentes hasta saber qué dice la mayoría. Suena bien, pero no es infalible, incluso la mayoría puede equivocarse. La opción más simple y eficaz es comprobarlo tú mismo. Salir a la calle, mirar por la ventana y usar el sentido común.

Ese pequeño gesto, ver si llueve o no, es la esencia del trabajo periodístico.

Vídeo:Información es poder – Desenmascarando noticias falsas

Ser buenos periodistas… incluso sin ser periodistas

El vídeo defiende que todos tenemos la responsabilidad de actuar como un buen periodista:

Investigar

Contrastar

No quedarnos con la primera versión

Sacar nuestras propias conclusiones

Porque, como dice Amibox, tu actitud crítica es tan importante para la salud de la democracia como votar en las elecciones.

El superpoder y el villano: la verdad contra los bulos

En su reflexión final, Amibox recuerda dos verdades fundamentales. Tenemos derecho a recibir información veraz y transparente y la obligación de defenderla y denunciar los bulos.

Dar a las mentiras la misma relevancia que a las opiniones honestas, dice es como darle un superpoder a los villanos.