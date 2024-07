La Policía Nacional avisa: si tienes este número en el DNI puedes tener problemas

El Documento Nacional de Identidad es el principal documento de identificación de los españoles. Ahora, con la llegada del verano, es un elemento indispensable para viajar por el mundo, tanto para hacer el check-in en tu próximo vuelo como en un hotel o, incluso, para entrar en una discoteca y pasar un rato agradable.

Sin embargo, hay momentos en los que parece que nada puede salir mal. Todo lo que necesitas para comenzar tus días de relax está preparado. Llegas al aeropuerto y justo cuando vas a embarcar en el avión el personal de tierra de la aerolínea te echa para atrás y no te deja subirte al avión porque tienes este número mal en el DNI. ¿Pero cuál?

Justo en ese momento te pones a revisar tu DNI y te das cuenta de que la fecha de vencimiento ya ha pasado y tienes el DNI caducado... En algunos alojamientos puede que no te pongan problemas, pero en medios de transporte como el avión no te dejarán embarcar... Por ello, la Policía Nacional recomienda que, para que no haya ningún contratiempo, revises tus documentos con el tiempo suficiente para evitarte estos problemas.

¿Cómo renovar el DNI?

Para renovar el Documento Nacional de Identidad, lo ideal es pedir cita en la Comisaría de Policía en los seis meses previos a que venza la fecha de vigencia del DNI, ya que no está permitido tener el documento caducado y, a partir de ese momento, perderá validez.

La renovación del DNI tiene un coste de 12 euros (salvo si se acredita ser beneficiario o beneficiaria de la condición de familia numerosa, porque entonces es gratuita). Ahora bien, ¿qué documentos necesitas para renovar el DNI? Según el motivo por el que debas renovar el DNI, se deben presentar diferentes documentos: