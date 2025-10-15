Las primeras pesquisas apuntan a una reacción a algún tóxico en la muerte de una chica de 15 años en Palma

La chica de 15 años que este martes fue hallada sin vida en un piso de Palma habría sufrido algún tipo de reacción a alguna sustancia tóxica.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional sigue investigando las circunstancias que han rodeado la muerte de la menor y está a la espera del informe concluyente de la autopsia, aunque los primeros datos descartan una muerte violenta y apuntan a una reacción a alguna sustancia o medicamento.

La joven fue hallada sin vida en un domicilio de la capital balear este martes de madrugada.

Policía científica se personó en el lugar y se está a la espera de los resultados de la autopsia para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.