Una profesora se desahoga en redes sobre el caos en clase y miles de docentes se sienten identificados

La profesora Laura Gómez, que imparte matemáticas en un instituto público en España, ha denunciado la falta de atención y el desorden que imperan en las aulas. En un vídeo publicado en TikTok, donde acumula miles de visualizaciones, la docente explica que la situación se ha vuelto “insostenible” y que es habitual invertir alrededor de 20 minutos al inicio de cada clase solo para lograr que los alumnos guarden silencio.

“Hoy he necesitado 20 minutos para empezar mi clase. Veinte minutos de reloj para poder decir: ‘Eh, bueno, ¿empezamos o qué?’”, relata Gómez. La profesora asegura que, entre interrupciones, conversaciones y risas constantes, resulta casi imposible mantener la atención del grupo más de dos minutos seguidos. “De verdad os digo que me cuesta hacer una explicación en la pizarra más de dos minutos. Es imposible”, afirma.

La docente también describe el desgaste que produce intervenir de forma continua. “Cada cinco minutos tengo que estar callando a alguien”, comenta. Y añade que las condiciones afectan incluso a los alumnos que sí quieren aprender: “Los críos que están atentos pierden el hilo de la explicación. Me dicen: ‘Profe, así no lo entiendo’. Y pienso: ‘¿Cómo lo vas a entender si no hay manera de hablar?’”.

“Hay una falta de disciplina brutal”

El testimonio de Gómez ha generado una notable respuesta entre otros profesores, que aseguran vivir situaciones similares. La docente lamenta que el respeto y la convivencia en el aula se estén deteriorando y que el esfuerzo docente se vea condicionado por un entorno de distracción constante. “Hay una falta de disciplina brutal. Te sueltan en la cara: ‘No tengo ganas de hacer nada hoy’. Y así, ¿cómo enseñas?”, explica visiblemente frustrada.

Su denuncia coincide con los datos de un informe de la Fundación Europea de la Formación y el Empleo, que señala que uno de cada cinco profesores en España se plantea dejar la enseñanza por el agotamiento emocional y la pérdida de autoridad en las aulas. El estudio también destaca que los docentes españoles dedican más tiempo que la media europea a intentar restablecer el orden antes de comenzar una clase.

El vídeo de @laurimathteacher ha abierto un debate sobre la necesidad de revisar las normas de convivencia y reforzar el apoyo institucional al profesorado. “Sigo amando mi trabajo, pero cada día es más difícil mantener la motivación”, confiesa Gómez, que se ha convertido en portavoz involuntaria del cansancio que comparten muchos docentes en el sistema educativo actual.