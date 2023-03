Prostitución, Trans y "solo sí es sí": lo que divide al feminismo

Comisión 8-M

Manifestación «oficial»

Conocida como la «manifestación oficial», será a la que hoy se sumen representantes del Gobierno, entre ellas, Irene Montero e Ione Belarra, tal y como hicieron el año pasado. Llevan más de cuatro décadas saliendo a las calles el 8-M y aglutina a decenas de organizaciones feministas de toda España. En esta ocasión, bajo el lema «Somos el grito necesario», recorrerán el centro de Madrid (desde Atocha a Plaza de España. Son la voz de la agenda «queer» del Gobierno y defienden a capa y espada la Ley Trans aprobada recientemente, así como la Ley del «solo sí es sí». Dicen ser «el tornado feminista que arrancará las raíces profundas de las violencias machistas, alzando la voz por las asesinadas, las que sufren violencia de sus parejas o ex parejas, las que son violadas o agredidas sexualmente». En su manifiesto proponen poner fin «al binarismo, el patriarcado y la opresión sexual» y aseguran que defenderán «con uñas y dientes los derechos de la infancia y la adolescencia trans, el reconocimiento de les no binaries y una educación afectivo sexual», así como construir «una sociedad sin violencias en la que nos podamos expresar con libertad y deseo».

Aunque en su manifiesto no hablan explícitamente de la Ley del «solo sí es sí» reivindican «no dar un paso atrás en que el consentimiento esté en el centro» y reclaman «una Justicia feminista en la que no se culpabilice a la víctima». Sobre el tema de la prostitución que las enfrenta con el abolicionismo de la marcha paralela, desde la Comisión 8-M no incluyen ningún punto de vista al respecto. Como mensajes en común con el Movimiento Feminista de Madrid está la lucha contra los feminicidios.

Movimiento Feminista de Madrid

Manifestación crítica con Irene Montero

El movimiento Feminista de Madrid decidió el año pasado y por primera vez en la historia separarse de la Comisión 8-M y manifestarse por su cuenta ante sus discrepancias con las leyes impulsadas por el Ministerio de Igualdad. Es más, exigen la dimisión de su titular, Irene Montero, «por la pésima gestión de las políticas de igualdad». Los puntos clave de este enfrentamiento son la Ley Trans, las consecuencias de la Ley del «solo sí es sí» y el abolicionismo de la prostitución. Sobre el primero de los asuntos, consideran que, en concreto, el artículo 38 de la Ley Trans «confirma que no es una ley para personas transexuales, sino para todos los mayores de 16 años» y aluden a los problemas que se deriva de esto ante el sistema de cuotas, la violencia machista o el deporte.

Para ellas, según explican «Ser mujer no es un sentimiento, no somos cuerpos menstruales ni gestantes. Por eso estamos contra el borrado de las mujeres y la idea reaccionaria del cuerpo equivocado». Se mantienen también firmes en crítica con los efectos de la Ley del «solo sí es sí», la cual ha reducido la condena de más de 700 agresores y ha dejado en libertad a más de 70 y por ello exigen la salida de la ministra por sus «chapuzas». Reivindican también el fin de la prostitución ya que dicen no querer vivir en un «país proxeneta» y reclaman «la reforma de la ley de libertad sexual y denuncia la pornografía». De igual modo rechazan la gestación subrogada que atentan, dicen, «contra nuestros derechos sexuales» y piden poner fin «al mercado de óvulos». Esta convocatoria bajo el lema «Feministas en lucha por los derechos de las mujeres», saldrá a las 18.30 horas de la Glorieta de Atocha y finalizará junto al ministerio de Exteriores.