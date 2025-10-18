El PSOE propone elevar a 500€ la multa por aparcar en plazas reservadas a personas con discapacidad

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley para endurecer las sanciones contra quienes aparcan indebidamente en plazas reservadas para personas con discapacidad. La iniciativa busca que esta infracción pase de ser considerada “grave” a “muy grave”, lo que implicaría elevar la multa de los actuales 200 euros hasta los 500 euros.

La propuesta se enmarca en una reforma más amplia de la Ley de Seguridad Vial, que también incluye medidas contra el consumo de alcohol al volante. El PSOE argumenta que el uso indebido de estas plazas vulnera los derechos de las personas con movilidad reducida y dificulta su autonomía. “No se trata solo de sancionar, sino de garantizar el respeto y la accesibilidad”, señalan fuentes del grupo parlamentario.

Aunque la sanción propuesta es de 500 euros, se contempla que pueda reducirse a 250 euros si se abona en el plazo de 20 días, como ocurre con otras infracciones de tráfico. La medida ha sido bien recibida por asociaciones de personas con discapacidad, que denuncian que el mal uso de estas plazas es una práctica habitual y poco disuasoria bajo el régimen actual.

La proposición de ley fue registrada el 16 de octubre en el Congreso de los Diputados y será debatida en comisión en las próximas semanas. El texto cuenta con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales y de la Dirección General de Tráfico, que han colaborado en su redacción. El PSOE espera que la reforma entre en vigor antes de que finalice el año.

Según datos de la DGT, en 2024 se registraron más de 12.000 denuncias por estacionamiento indebido en plazas PMR. Las comunidades autónomas con mayor incidencia fueron Madrid, Andalucía y Cataluña. La reforma legal irá acompañada de una campaña de sensibilización para recordar que estas plazas “no son un privilegio, sino una necesidad”.