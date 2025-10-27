Qué significa soñar a menudo con tu ex, según una psicóloga de Harvard

Los sueños son incontrolables. Son esa vida paralela en la que puedes cumplir fantasías, tener pesadillas y hasta reencontrarte con gente que nunca creías que volverías a ver. Aunque no sean reales, la sensación de malestar o alegría, dependiendo del sueño, suele quedarse en el cuerpo al despertarse, y puede ser determinante en el resto del día. Soñar con tu ex es más habitual de lo que parece, y un estudio de Harvard parece haber encontrado una explicación.

La profesora de psicología de Harvard y expresidenta de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños Deirdre Barret ha basado su carrera en el análisis y estudio de los sueños. Es complicado que los especialistas se pongan de acuerdo en las conclusiones, explica. Hay quienes concluyen que "los sueños forman parte de las funciones bioquímicas que el cuerpo necesita realizar, como reponer ciertos conjuntos de neurotransmisores que se agotan al despertar, consolidar la memoria y restablecer la regulación de la temperatura", explicó en una entrevista publicada en Vogue.

Sin embargo, hay otros, concretamente los fisiólogos, que prefieren defender la idea de que los sueños no realizan ninguna función, sino que son un efecto secundario de lo que nuestro cuerpo necesita hacer físicamente durante ese periodo de descanso. Pero los sueños, independientemente de la interpretación que hagan los especialistas, ayudan a revivir sentimientos e incluso reforzarlos. La doctora Barret asegura que los sueños representan "todas nuestras esperanzas y miedos". "Casi todo lo que pensamos aparece en el contenido de los sueños. Se trata de intentar resolver problemas que enfrentamos en la vida real", explicó al citado medio.

¿Por qué soñamos con nuestros ex?

Soñar con nuestros ex es una experiencia que, la mayoría de veces, no es agradable. En algunos casos, si la ruptura es reciente, el hecho de pensar de manera recurrente en esa persona a lo largo del día es la principal explicación por la que sueñas con ella, pero en otros simplemente vuelve, después de años sin saber de esa persona y habiendo superado la ruptura.

Según la doctora, soñar con tu ex solo significa que esa persona fue realmente importante en tu pasado, y lo mismo sucede con familiares o amigos. "Aunque hayan fallecido, se hayan mudado o hayas perdido el contacto con ellos hace mucho tiempo, cualquier persona con la que hayas interactuado mucho seguirá siendo una persona importante en algún lugar de tu inconsciente por el resto de tu vida", explica en Vogue.

Cada sueño es completamente único y diferente, por lo que tampoco se puede encontrar una conclusión clara al hecho de soñar con una expareja. Barret asegura que la cuestión reside en qué significa ese sueño concreto para cada soñador. Además, es importante señalar que no todos los sueños con ex parejas tienen que ver con esa persona, sino con uno mismo. Puede ser un reflejo de un problema individual que el soñador tiene y que refleja en otro personaje en su sueño.

Explicación según los tipos de sueños con tu ex

Aunque cada sueño es un mundo, en ocasiones, hay algunos patrones que coinciden según el tipo de relación, de ruptura y de otros factores. Los especialistas han encontrado diversas explicaciones a esos sueños comunes en muchas personas que experimentan el desamor.