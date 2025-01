Ni secador ni rulos: el producto mágico de Mercadona que da volumen por menos de 4 euros

Tener el pelo fino tiene sus ventajas, se seca muy rápido con el secador, la textura es sedosa y se necesita menos cantidad de producto para lavarlo o teñirlo. Pero no nos engañemos, a veces nos puede dar más de un quebradero de cabeza. ¿Cuánto tiempo has pasado haciéndote ondas con las tenacillas para llegar a tu cita con el pelo totalmente liso? No te preocupes porque, como siempre, Mercadona es nuestro mejor aliado.

La cadena valenciana es un paraíso para encontrar cualquier cosa que necesites. En esta ocasión, lanza un nuevo producto para esas chicas que luchan cada día con la esperanza de aumentar la textura de su pelo.

Los polvos mágicos de Mercadona

El Volum Fix de Deliplus es un polvo mate diseñado para ofrecer fijación y volumen al pelo de forma inmediata. Cada bote tiene 10 gramos y cuesta 3.95 euros. Esto lo convierte en una alternativa económica y al alcance de todos.

Si hay una característica que hace destacar a este producto es que no apelmaza el pelo ni deja residuos. Además, su aplicación es muy sencilla: solo hay que espolvorear el polvo directamente sobre la raíz o distribuirlo desde la palma de las mano. Después, con la ayuda de las yemas le daremos forma, añadiendo la textura y el volumen que deseemos.

Ventajas del Volum Fix

Es apto para cualquier tipo de cabello, sin embargo, el Volum Fix está especialmente recomendado para pelo corto y cortes pixie, en los que su efecto de volumen y textura se luce al máximo.

1. Fijación sin residuos

A diferencia de otros productos, no deja residuos visibles ni apelmaza el cabello.

2. Versatilidad

Funciona para diferentes tipos de cabello, pero es especialmente eficaz en estilos cortos.

3. Comodidad y limpieza

Más limpio que gominas o espumas, perfecto para uso diario.

4. Precio imbatible

Por menos de 4 euros, tienes un producto profesional al alcance de todos.

Trucos para dar volumen al pelo

Con los consejos, trucos y peinados adecuados, se puede conseguir un cabello más voluminoso. Si tienes el pelo fino y quieres conseguir volumen, presta atención a estos consejos: