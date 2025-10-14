Sofía, una joven que vive en Valladolid pero trabaja en Madrid: "Voy y vuelvo todos los días para ahorrar en alquiler"

Convertido en una parte fundamental de nuestra rutina, el desplazamiento entre nuestra casa y nuestro puesto de trabajo puede llegar a resultar fatigante. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona, realizar la práctica que se conoce en inglés como 'commuting' puede llevarnos aproximadamente entre una y dos horas diarias. Sin embargo, los hay quienes dedican casi todo su día a moverse, como en el caso de Sofía.

Esta joven oficinista de 28 años cuenta con una peculiaridad en su día a día: su casa y su puesto de trabajo se encuentran en distintas provincias. Mientras que reside en Valladolid, Sofía tiene que viajar todos los días hasta Madrid para poder desempeñar sus funciones laborales, lo que le supone cuatro horas diarias. "Creo que de Valladolid a Chamartín hay como 180 kilómetros, y haré como 9 kilómetros hasta la oficina", explicó la joven ayer en 'Y ahora Sonsoles'.

Un remedio poco ortodoxo

Después de que comparase el tiempo que tardaba la joven en realizar el tramo con normalidad con el tiempo necesario para moverse por Madrid en hora punta, Sonsoles Ónega se atrevía a preguntarle a Sofía por los motivos detrás de su estilo de vida. "La casa que yo tengo en Valladolid sería impensable tenerla en Madrid para alguien de 28 años que tiene un trabajo sin muchas responsabilidades", afirmó la oficinista.

Tanto para Sofía como para la mayoría de los jóvenes, permitirse una casa que se pueda compartir con la pareja o que disponga de espacio es cada vez más complicado en ciudades pobladas. "Cuando llegas a la estación de Valladolid por las tardes es que dices: 'es que merece la pena'", admitió la vallisoletana.

Tras conocer su historia, el periodista y colaborador Iñako Díaz-Guerra quiso intervenir brevemente para señalar lo que suponía que las nuevas generaciones tomasen este tipo de medidas. "Si quitas las horas de sueño estás entregando el 25 % de tu vida en ir y en volver", sostuvo Díaz-Guerra. "Es un fracaso muy grande que tengáis que tomar esta solución", concluyó.