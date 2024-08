El vino de Mercadona que está en oferta y es uno de los mejor valorados: cuesta menos de 4€

No es nuevo que Mercadona haya captado la atención de los aficionados al vino con su oferta de vinos de alta calidad a precios accesibles. El imperio de Juan Roig continúa posicionándose como un referente en esta sección. Entre su selección destaca El Coto Blanco D.O. Rioja, un vino blanco que ha ganado popularidad no solo por su precio, sino también por su sabor y calidad, avalada por reseñas positivas en plataformas especializadas como Vivino, donde alcanza casi 4 estrellas.

El Coto Blanco, elaborado por la bodega El Coto de Rioja, es un vino de Denominación de Origen Rioja, conocido por su frescura y matices cítricos. Se produce a partir de una cuidadosa selección de uvas Viura, Verdejo y Sauvignon Blanc, cultivadas en la Finca Carbonera. Este viñedo, propiedad de la bodega, se caracteriza por utilizar técnicas avanzadas para mantener la calidad de las uvas, incluyendo la refrigeración instantánea en atmósfera inerte, que ayuda a preservar los aromas frescos y frutales del vino.

El proceso de vinificación de El Coto Blanco es meticuloso. Las uvas, al llegar a la bodega, son protegidas contra la oxidación con gas carbónico, que también se emplea para enfriar rápidamente las uvas antes del prensado. La fermentación se realiza a muy baja temperatura con levaduras seleccionadas, lo que resalta los aromas de frutas blancas y cítricas que distinguen a este vino, explican desde la propia página web de El Coto.

Acumula numerosos premios

El resultado es un vino blanco muy fresco en nariz y en boca, ideal para acompañar mariscos y pescados, especialmente servidos a la plancha o al horno. La temperatura de consumo recomendada para disfrutar plenamente de su sabor y aroma es entre 7 y 8 ºC (45-47ºF).

La calidad de El Coto Blanco no ha pasado desapercibida en el mundo del vino, habiendo recibido varias distinciones en competiciones internacionales. En 2018, obtuvo la medalla de plata en la International Wine & Spirit Competition por su cosecha de 2017. Anteriormente, sus ediciones de 2015 y 2013 también fueron reconocidas, con menciones en el International Wine Challenge y medallas de bronce en la International Wine & Spirit Competition.

Este vino, con un precio accesible en Mercadona, ofrece una excelente relación calidad-precio, siendo una opción destacada no solo para el consumo diario, sino también para ocasiones especiales. Aunque su precio suele ser de 4,15 euros la botella de750ml, esto es a 5,267 €/L, el supermercado lo tiene actualmente en oferta, con un precio de 3,95 euros la unidad.