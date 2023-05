Virginia Pascual, criminóloga y socióloga: "El móvil económico es el más habitual en las mujeres asesinas"

El viaje que plantea Victoria Pascual en su libro "Asesinas: ¿Por qué matan las mujeres?" (Editorial Pinolia) no es ni mucho menos plácido, pero sí muy esclarecedor. Con un ritmo atractivo, la autora «bucea» en el pasado y las oscuras motivaciones que llevaron a diferentes criminales de distintas épocas y países a ingresar en la denominada "crónica negra".

-En su libro presenta los casos de 23 mujeres homicidas ¿cuál es el criterio que ha seguido para elegirlas?

He elegido a las asesinas de tal forma que hubiera una representación de distintos tipos de motivación y de mujeres de distintas épocas de la Historia y países del mundo. Este criterio me permitía situarlas en diferentes contextos individuales, socioeconómicos e históricos, factores que explican por qué llegaron a cometer los crímenes. Mi elección debía ser tal que, tras leer cada caso, fuera el lector el que llegara a la conclusión sobre las razones que llevaron a esa mujer concreta y real a matar.

-¿Considera que hay rasgos diferentes entre una mujer y un hombre a la hora de matar?

Creo que sí hay diferencias entre las motivaciones que, en general, mueven a los distintos sexos a cometer un asesinato. Asimismo, también considero que difieren, de nuevo si se me permite la generalización, en los «modus operandi». Las mujeres suelen cometer asesinatos más funcionales, menos pasionales, por lo que se permiten más tiempo para la planificación. Su motivación estrella es la económica, y el veneno, o el uso de algún tóxico, es el modus operandi que más usan. Los homicidios masculinos suelen tener un componente más violento, más agresivo físicamente. Esto no quiere decir que sea siempre así. Encontramos numerosas excepciones en ambos casos, pero sí se observan tendencias claras.

-¿Cuál de los dos géneros –perdón por la frivolidad– asesina "mejor"?

Depende de qué entendamos por asesinar «mejor». Si entendemos como asesinato exitoso aquel que queda impune, es posible que sean las mujeres las que asesinan mejor por dos causas fundamentales: el primero de ellos es que, tradicionalmente, se ha considerado que la mujer no era capaz de cometer determinados crímenes, sobre todo aquellos más violentos, como un homicidio o una agresión sexual, por lo que no se ha sospechado de algunas mujeres que, en efecto, eran las autoras materiales o intelectuales de un crimen. Por otro lado, como comentaba antes, una de las formas más elegidas por las mujeres para asesinar a sus semejantes es el uso de los tóxicos, que son más difíciles de rastrear, dejan menos evidencias y pueden confundirse con una muerte natural o accidental.Ambas situaciones cada vez se dan menos, ya se sospecha de la mujer igual que del hombre y los avances en toxicología y medicina forense evitan, en muchos casos, que un crimen quede impune.

-¿Qué métodos ha observado que son más comunes en las féminas a la hora de matar?

Las mujeres han tenido, históricamente, menos oportunidades a la hora de cometer asesinatos. Tradicionalmente la vida de la mujer se ha desarrollado en un espacio más privado en el que tenía acceso a menos personas, por lo tanto menos posibles víctimas, y a menos situaciones en las que poder cometer un asesinato, por lo tanto menos oportunidades y menos motivaciones para cometer un asesinato. Además, si su objetivo es matar a un hombre, lo más común es que ellas tengan menos fuerza física que su víctima por lo que los métodos a elegir debían solventar ese problema. El veneno reunía, y reúne, esas necesidades.

-¿Por qué los casos de mujeres homicidas son menos visibles en los medios?

Creo que se visibilizan menos porque se dan menos. Los datos son claros, hay un porcentaje mucho mayor de homicidios perpetrados por hombres que por mujeres. A día de hoy no creo que no se difundan en los medios homicidios perpetrados por mujeres. De hecho, bajo mi punto de vista, genera más interés público que sea una homicida ya que, dadas esas desigualdades de género, se espera de las mujeres que desempeñemos el papel de cuidadoras, no de ejecutoras. Una mujer asesina impacta más porque se está saliendo de ese rol establecido.

-¿Cuáles son los motivos más frecuentes en una homicida?

La más frecuente, tras la defensa propia, es la económica. También encontramos asesinatos relacionados con su función de cuidadora, las denominadas ángeles de la muerte, o las famosas viudas negras, que asesinan a miembros de su familia o conocidos muy cercanos.