3 thrillers psicológicos en streaming ideales para ver este fin de semana

La escena de la industria del streaming se encuentra en su máximo apogeo. Plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ o Apple TV —que cambió su nombre recientemente— estrenan grandes producciones cada semana para amenizar los tiempos libres de sus espectadores. De hecho, algunas de ellas se aventuran a introducir sus servicios en otros campos, como es el caso de Netflix, que se ha aliado con Spotify para entrar en el mundillo de los podcasts.

Actualmente, después de el gran boom de otras series como 'El juego del calamar' y 'Miércoles', en Netflix; o de 'The Last of Us', en HBO Max; la serie de moda que más popularidad ha ganado es 'Stranger Things' y su quinta temporada. Pero hay muchas otras series en streaming ocultas en los entresijos de la larga lista de contenidos audiovisuales de las plataformas que merecen mucho la pena. Hoy vamos con tres grandes thrillers psicológicos para ver en streaming este fin de semana.

'El Hoyo'

'El Hoyo' fue uno de los últimos thrillers psicológicos españoles en triunfar en Netflix, y lo hizo con una narrativa mucho más profunda de lo que insinuaba en un principio con una trama magistral que acaba en un apoteósico final que nadie esperaba. Las personas aisladas en "el hoyo" deben comer desde una plataforma que va descendiendo a través de cientos de pisos y se ven forzadas a usar la inteligencia y la cooperación para sobrevivir. 'El Hoyo' y 'El Hoyo 2' están disponibles en Netflix a partir de 6,99 euros.

'Hambre'

Este espectacular thriller psicológico con tintes de drama nos sitúa en en las calles de Bangkok, donde una joven cocinera trabaja en el restaurante familiar sirviendo arroz frito. Un prestigioso chef descubre su talento y la invita a trabajar en su restaurante, donde deberá resistir las pruebas más extrañas con el fin de convertirse en la mejor chef. Muy buena historia, unos planos de cámara de locura y una bonita historia con una trama argumental muy emotiva y giros inesperados que te mantendrán enganchado al televisor o a la pantalla de tu tablet. También disponible en Netflix.

'El menú'

Una pareja viaja hasta una remota isla de la costa del Pacífico de Estados Unidos para comer en un exclusivo restaurante del que todo el mundo habla. En él, un excéntrico chef llamado Julian Slowik (Ralph Fiennes) ha preparado un menú con unos platos muy inesperados que alarmarán a los comensales... Muy buen reparto con una Anya Taylor-Joy que está que se sale y una trama intrigante digna de una de los mejores thrillers psicológicos de Amazon Prime Video.