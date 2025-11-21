Bill Gates, padre de Microsoft, se lamenta por sus pecados del pasado: "no creía en las vacaciones. No creía en los fines de semana. Obligaba a todos a mi alrededor a trabajar muy duro"

Una de las grandes figuras del panorama tecnológico mundial durante los últimos años es, sin lugar a dudas, Bill Gates y ahora el fundador de Microsoft se dedica a gestionar su fundación junto a su exmujer Melinda y a realizar declaraciones acerca de la Inteligencia Artificial (IA), una tecnología de la que ha afirmado recientemente que "es una burbuja como la de Internet".

Además, a Gates nunca le ha importado hablar de su vida privada públicamente, puesto que tras reconocer, recientemente, que el mayor error de su vida fue divorciarse de su mujer, hace un par de años se lamentó por dedicarle demasiado tiempo a su trabajo durante la época primigenia de Microsoft.

A Gates le llevó mucho tiempo darse cuenta de que era necesario descansar un poco del trabajo

En un discurso de graduación para los alumnos de la Universidad del Norte de Arizona en el año 2023, Bill Gates aseguró que se arrepiente de haberle dedicado tanto tiempo a su trabajo en los primeros tiempos de Microsoft, la cual ha cumplido 50 años en 2025, y también de obligar a sus empleados a trabajar muchas horas.

Cuando tenía tu edad, no creía en las vacaciones. Ni siquiera creía en los fines de semana. Empujé a todos a mi alrededor a trabajar muchas horas.

Gates, que tenía 20 años cuando fundó Microsoft, también relató que cada día observaba el parking de Microsoft para "saber quién se marchaba temprano y quién se quedaba hasta tarde" y que, por desgracia, tardó varias décadas en darse cuenta de que esta actitud no era ni sana ni sostenible.

En su discurso, Gates les contó a los alumnos de la Universidad del Norte de Arizona que a medida que se fue haciendo mayor, sobre todo a partir de que fue padre, se dio cuenta de que esta intensidad laboral no era buena y les recomendó que no tardaran tanto como él en aprender esta lección:

A medida que fui creciendo, y especialmente cuando me convertí en padre, me di cuenta de que, tanto para dar lo mejor de uno mismo en el trabajo como para tener una vida plena, esa intensidad no siempre era adecuada. No esperes tanto como yo para aprender esta lección.

Asimismo, Bill Gates también hizó incapié en la necesidad de ser generoso e indulgente con uno mismo y confesó que a él le llevo mucho asimilarlo:

No eres un holgazán por ser indulgente contigo mismo. Me llevó mucho tiempo aprenderlo.

Si quieres saber algo más de Bill Gates, te aconsejamos que le eches un vistazo a su blog personal, un espacio en el que habla de las personas que conoce y de los libros que lee y comparte sus mejores consejos para tener éxito en la vida.